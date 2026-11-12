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Giriş Tarihi: 12.11.2026

Hızlı ve öfkeli!

Kompakt savunma yapan, hep birlikte hücuma çıkan ve agresif pres uygulayan bir takım oluşturmak isteyen deneyimli hoca, milli arada idman sayısını ikiye çıkardı

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Samet YÜKSEL Samet YÜKSEL
Hızlı ve öfkeli!
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Fenerbahçe'de mesaisine 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu, milli arayı istediği oyun stilini takıma aşılamak adına fırsat olarak görüyor. Deneyimli hoca, Samandıra'da çift antrenman programı uygulayarak fiziksel ve taktiksel açıdan yoğun bir çalışma dönemi geçirmeyi planlıyor. İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu gibi yerli oyuncuların milli takımlara gitmemesi, genç teknik adama önemli bir avantaj sağlayacak. Sakatlığı nedeniyle Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer almayan Ake de iyileşmesi halinde çalışmalarını Samandıra'da sürdürecek.

GREENWOOD'UN HÜCUMDAKİ ROLÜ ARTIRIYOR
Emre Belözoğlu'nun ilk hedefi, takımın oyun temposunu yükseltmek olacak. Fiziksel çalışmaların yanı sıra taktiksel antrenmanlara da ağırlık verecek olan deneyimli teknik adam; daha kompakt savunma yapan, takım halinde hücuma çıkan ve agresif pres uygulayan bir Fenerbahçe oluşturmak istiyor. Oyuncuların özelliklerine göre görev dağılımı yapmayı amaçlayan Belözoğlu, özellikle hızlı ve dikine oynayan bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor. Yeni oyun planında Mason Greenwood'un hücumdaki rolü, savunmada daha az enerji harcayarak artırılacak.

OĞUZ İLE KEREM ARASINDA BÜYÜK REKABET OLACAK
İrfan Can Kahveci de hücum organizasyonlarının kilit oyuncularından biri olmayı sürdürecek. Özellikle orta saha ve sağ bek pozisyonlarında eksiklikler tespit eden Belözoğlu, Kante-Guendouzi ikilisinin yanı sıra Semedo-Mert Müldür arasında da dönüşümlü bir kullanım planı üzerinde duruyor. Sol kanatta ise Oğuz Aydın'ın yeniden eski formuna kavuşması hedefleniyor. Dorgeles Nene de bu bölgenin ciddi adaylarından biri haline gelirken Kerem Aktürkoğlu ile Oğuz Aydın arasında büyük bir forma rekabeti yaşanması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE #EMRE BELÖZOĞLU #İRFAN CAN KAHVECİ
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