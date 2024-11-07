Hoca cezalı, 4 sakat

SON 7 maçını kaybetmeyen (4G-3B) Fenerbahçe ile son 7 karşılaşmasını kazanamayan (6M-1B) Hollanda ekibi AZ Alkmaar bugün Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacak. 1-1 biten Machester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımını tribünden takip edecek.Ev sahibi ekipte ise Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı.Ligi'nde 2 yenilgi bir galibiyetle 3 puanı olan AZ Alkmaar ile 2 beraberlik, bir galibiyetle 7 puana sahip Fenerbahçe arasındaki istatistikler şöyle: Ev sahibi ekip 23.3, F.Bahçe 28.8sahip.Hollanda ekibinin %53'e /51.8 üstünlüğü var. Temsilcimiz 6, Alkmaar 4 maçı gol yemeden bitirdi.Alkmaar %10, F.Bahçe %14.rakibin 19.4'e 15.3 üstülüğü var. Rakip0.3, F.Bahçe 0.2 gol yiyor.