Hoca cezalı, 4 sakat

SON 7 maçını kaybetmeyen (4G-3B) Fenerbahçe ile son 7 karşılaşmasını kazanamayan (6M-1B) Hollanda ekibi AZ Alkmaar bugün Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacak. 1-1 biten Machester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımını tribünden takip edecek. Sezonu kapatan Oosterwolde, bireysel çalışmalara başlayan Cengiz, Trabzon karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can ile aldığı darbeler nedeniyle dinlendirilen Djiku bu maçta takımdaki yerlerini alamayacak.
Ev sahibi ekipte ise Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı.
İKİ TAKIMA BAKIŞ
AVRUPA
Ligi'nde 2 yenilgi bir galibiyetle 3 puanı olan AZ Alkmaar ile 2 beraberlik, bir galibiyetle 7 puana sahip Fenerbahçe arasındaki istatistikler şöyle: Ev sahibi ekip 23.3, F.Bahçe 28.8 yaş ortalamasına
sahip. Topla oynamada
Hollanda ekibinin %53'e /51.8 üstünlüğü var. Temsilcimiz 6, Alkmaar 4 maçı gol yemeden bitirdi. Şutların golle sonuçlandırılması
Alkmaar %10, F.Bahçe %14. Maç başı top çalma
rakibin 19.4'e 15.3 üstülüğü var. Rakip duran toptan
0.3, F.Bahçe 0.2 gol yiyor.