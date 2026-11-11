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Giriş Tarihi: 11.11.2026

İddianame kabul edildi

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İddianame kabul edildi
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F.Bahçe takım otobüsüne Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik 2'si tutuklu 5 sanık hakkında iddianame kabul edildi. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen 26 sayfalık iddianamede, eylemin önceden tasarlanarak yapıldığı kaydedildi. 39 müştekiye yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", sürücü İsmail Kopaz'a yönelik ise "mala zarar verme" suçlarının işlendiği belirtilerek, en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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İddianame kabul edildi
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