İhracat kralı

Yurt dışına oyuncu ihracatında son yıllarda önemli gelirler elde eden Fenerbahçe, yeni sezonda da istikrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, yaptğı satışlar sayesinde oyuncularını uluslararası vitrine çıkarırken kasasını da dolduruyor. Toplamda bonservisiyle gönderdiği 26 oyuncudan kasasına tam 198 milyon Euro koyan Fenerbahçe, son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a 35 milyon Euro'ya sattı.Geçen sezon Arda Güler (R.Madrid), Bruma (Braga), Berisha (Augsburg) ve Szalai'yi (Hoffenheim), satan sarı-lacivertliler, Diego Rossi'yi de Columbus Crew'e göndermişti.Süper Lig'de kendini gösterip transfer olan en pahalı 20 ismin yarısını Fenerbahçeli futbolcular oluşturdu.ilk 10'da yer alan isimler oldu. Mousa Sow 16) Simon Kjaer (12.5), Jay-Jay Okocha (12.4), Attila Szalai (12.3) ve Josef de Souza da (12 milyon Euro) arkadaşlarını takip etti.Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a 35 milyon Euro'ya satan Fenerbahçe, anlaşma gereği önceki kulübü NEC Nijmegen'e sonraki satıştan %10 pay verecek. Bu rakamın yaklaşık olarak 3.5 milyon Euro olduğu öğnerilirken 800 bin Euro yetiştirme bedeliyle beraber Hollanda kulübüne 4.3 milyon Euro ödenecek.