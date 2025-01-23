İki puan bize yeter

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puanı olan Fenerbahçe, bugün 13 puanlı Lyon'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi basının karşısına çıkan Mourinho, kadrodaki 10 eksiği taraftarın desteğiyle hissetmeyeceklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "5 tane bekimiz var, hiçbiri yok. İsmail sakat, Oosterwalde, Becao, Samet, Bartuğ yok. Livakovic sakat. 5 tane potansiyel bek yok. Mert Müldür cezalı. Kostic, Levent, Oğuz Aydın listede yok. Zor bir durumdayız ve rakibimiz çok zorlu" diye konuştu.

18'LİK YUSUF AKÇİÇEK 11'DE

Bir sonraki turda Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı listeye ekleme şansları olduğunu hatırlatan Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lyon ve Midtjylland maçlarında zorlanacağız. Önümüzdeki iki maçta tur için 2 puan yeterli olacaktır. Taraftarlarımızın desteğiyle 10 eksiği telafi edebiliriz" dedi. Kulübede altyapıdan 4 oyuncu olacağını, Yusuf Akçiçek'in de oynayacağını da sözlerine ekledi. Yusuf kupa maçına 11'de çıkmış, bir de gol atmıştı.



OKAN HAKLI

Mourinho'nun Adana Demir maçı sonrası yaptığı "Kendimizi önde görüyorum" sözlerine G.Saray teknik direktörü Okan Buruk, "Biz önümüze bakıyoruz. Arkamıza bakmıyoruz" yanıtını vermişti. Bu sözler Portekizli hocaya soruldu, cevabı, "Okan haklı çünkü lider olduğunuzda diğer takımlara bakmanıza gerek yoktur. Kendisini haklı görüyorum" oldu.



BOLU İÇİN SAYGI DURUŞU

Tadic, basın toplantısında Bolu'da çıkan otel yangını nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diledi. Mourinho'nun isteğiyle idman öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



'HAKEM BANA BAYILMIYOR'

MAÇI yönetecek İtalyan hakemle daha önce sorun yaşadığı da hatırlatılan Mourinho, "Benim onlarla bir problemim yok. Onların benimle problemi vardı. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmak için buraya geliyorlar. Sozza çok profesyonel, geleceği olan yeni, iyi bir hakem. Muhtemelen bana bayılmıyordur ama işini iyi yapmak için geliyordur" ifadelerini kullandı.