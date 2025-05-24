İmza verenler hain değiller!

Suların durulmadığı Fenerbahçe'de önceki gün gerçekleştirilen Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Basketbol takımının EuroLeague Final Four'daki önemli maçının önüne geçmemesi için içerik paylaşılmayan zirvede eski başkan Yıldırım'ın, eylül ayı için seçim kararı alması camiada eleştirilen başkan Ali Koç'a tavsiyelerde bulunduğu bildirildi. Kongre için imza toplayan üyelere hain denmeyeceğini belirten Aziz Yıldırım'ın,dediği öğrenildi. Koç'a, başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu ile de görüşmesini söyleyen Yıldırım'ın, "Kulübün iyiliği için bir araya gelin" şeklinde konuştuğu kaydedildi.