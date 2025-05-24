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Giriş Tarihi: 24.5.2025

İmza verenler hain değiller!

Önceki gün yaşanan büyük buluşmada Aziz Yıldırım, Koç’a “İmza verenler de Fenerbahçeli. Kimsenin onları hain gibi göstermeye hakkı yok. Adaylarla da bir araya gel”dedi

Samet YÜKSEL
İmza verenler hain değiller!
Suların durulmadığı Fenerbahçe'de önceki gün gerçekleştirilen Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Basketbol takımının EuroLeague Final Four'daki önemli maçının önüne geçmemesi için içerik paylaşılmayan zirvede eski başkan Yıldırım'ın, eylül ayı için seçim kararı alması camiada eleştirilen başkan Ali Koç'a tavsiyelerde bulunduğu bildirildi. Kongre için imza toplayan üyelere hain denmeyeceğini belirten Aziz Yıldırım'ın, "İmza toplanarak giden başkan olma. Bir an önce seçime git. Güvenoyu al. İmza verenler de Fenerbahçeli. Kimsenin onları hain gibi göstermeye hakkı yok. Bu demokratik bir hak" dediği öğrenildi. Koç'a, başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu ile de görüşmesini söyleyen Yıldırım'ın, "Kulübün iyiliği için bir araya gelin" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

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İmza verenler hain değiller!
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