İnancımız tam

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union SG rövanşı öncesi Mert Hakan'la birlikte basının karşısına çıktı. İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyete rağmen çeyrek finali garantilemediklerini ve futbolcu, her şeyin olabileceğini belirten Kartal şunları söyledi: "3-0 kazandık diye çeyrek finali garantilemedik. Futbolda her şey olabilir.
Rehavet olmayacak, olmaması gerek. Oyuncularım maça konsantre. En büyük motivasyonumuz; taraftarımızın önünde yakışır bir oyun oynayacağız.
Hem onları mutlu etmek hem de ülke puanına katkı vererek turu geçeceğiz."
KİNG İÇİN HENÜZ DÖNÜŞ TARİHİ YOK
İSMAİL Kartal üst üste gelen maçlar nedeniyle Tadic'in sürekli oynamasını, "Bu periyoda çok alışkın bir oyuncu. Onun için sorun yok. King'in tedavisi sürüyor. Dönüşü için henüz doktorların bize verdiği net bir tarih yok" şeklinde değerlendirdi.
UEFA GELİYOR.. BEN DE MAÇTAYIM!
Uğur yaptığı için bu sezon maçları takip etmediği sürekli gündeme gelen Ali Koç'tan, itiraf gibi açıklama geldi. Başkan, "Turu geçtik öz güveni beni korkutuyor. Allah'ın izniyle bu turu bir geçelim, finali o zaman konuşuruz. UEFA Başkanı heyetiyle beraber geliyor. Ben de maça gitmek zorundayım, Fenerbahçe'ye bir zorluk daha (Gülerek).
GERİYE DÜŞSEK DE ÇEVİRİYORUZ
Üç günde bir maç oynamanın kolay bir şey olmadığını da söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini söyle sürdürdü: "Geçen hafta Union maçından sonra bir gün dinlendik. Avrupa maçlarından sonraki karşılaşmalar zor geçiyor. Pendik karşısında da öyle oldu.
Rakibimiz de evinde 1-1 berabere kaldı. Hem lig şampiyonluğu hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Gideceğimiz yere kadar gideceğiz. İnancımız var, fizik olarak da iyiyiz. Geriye düştüğümüz maçları çevirebiliyoruz, bu da bizim için önemli bir silah."
AYNI ŞEKİLDE SEVİNECEĞİM
SON haftalarda kritik golleriyle takıma katkı veren Mert Hakan Yandaş, ilk maçta olduğu gibi disiplin, iştah ve plana sadık kalarak sahaya çıkacaklarını söyledi. Pendik maçında yaptığı ve çok tartışılan gol sevinci içinse, "Bundan sonra da aynı şekilde sevinmeye devam edeceğim. Oyunda kalacağımı gösteren, tribünleri oyuna dahil eden ve kendi kulübeme gidene kadar yaptığım bir sevinç" yorumunu yaptı.
KADIKÖY'DE KAYBETMİYOR
FENERBAHÇE, Konferans Ligi son 16 turunda bu akşam rövanşa çıkıyor. Belçika'da Union SG'yi 3-0 yenen Kanarya'ya tur için beraberlik ve iki farklı yenilgi de yetiyor. Rakibin 3-0 ya da 3 farklı bir skor alması halinde maç uzatmaya gidecek. Fenerbahçe'de Krunic, rakipte Mohamed Amoura ile Christian Burgess kart cezalısı.
Çağlar, King ve Bonucci'nin tedavileri sürüyor. Becao'nun ise kadroya dönmesi bekleniyor. Kadıköy'de son 12 Avrupa maçında yenilmeyen sarı-lacivertliler, 11 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.