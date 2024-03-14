İnancımız tam

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union SG rövanşı öncesi Mert Hakan'la birlikte basının karşısına çıktı. İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyete rağmen çeyrek finali garantilemediklerini ve futbolcu, her şeyin olabileceğini belirten Kartal şunları söyledi:Rehavet olmayacak, olmaması gerek. Oyuncularım maça konsantre.Hem onları mutlu etmek hem de ülke puanına katkı vererek turu geçeceğiz."İSMAİL Kartal üst üste gelen maçlar nedeniyle Tadic'in sürekli oynamasını, "Bu periyoda çok alışkın bir oyuncu. Onun için sorun yok. King'in tedavisi sürüyor. Dönüşü için henüz doktorların bize verdiği net bir tarih yok" şeklinde değerlendirdi.Uğur yaptığı için bu sezon maçları takip etmediği sürekli gündeme gelen Ali Koç'tan, itiraf gibi açıklama geldi. Başkan, "Turu geçtik öz güveni beni korkutuyor. Allah'ın izniyle bu turu bir geçelim, finali o zaman konuşuruz. UEFA Başkanı heyetiyle beraber geliyor. Ben de maça gitmek zorundayım, Fenerbahçe'ye bir zorluk daha (Gülerek).Üç günde bir maç oynamanın kolay bir şey olmadığını da söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini söyle sürdürdü:Rakibimiz de evinde 1-1 berabere kaldı. Hem lig şampiyonluğu hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Gideceğimiz yere kadar gideceğiz. İnancımız var, fizik olarak da iyiyiz. Geriye düştüğümüz maçları çevirebiliyoruz, bu da bizim için önemli bir silah."FENERBAHÇE, Konferans Ligi son 16 turunda bu akşam rövanşa çıkıyor. Belçika'da Union SG'yi 3-0 yenen Kanarya'ya tur için beraberlik ve iki farklı yenilgi de yetiyor. Rakibin 3-0 ya da 3 farklı bir skor alması halinde maç uzatmaya gidecek.Çağlar, King ve Bonucci'nin tedavileri sürüyor. Becao'nun ise kadroya dönmesi bekleniyor.