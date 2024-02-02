İndirim yok bonus var!

Fenerbahçe, bir yandan oyuncu gönderirken diğer yandan ihtiyaçlar için çalışmalarını sürdürüyor. Ryan Kent'i kadroda düşünmeyen, Emre Mor'u Fatih Karagümrük'e gönderen sarı-lacivertliler, Joshua King için de Lecce'den gelen teklif sonrası
harekete geçti. Giden oyuncular nedeniyle İsmail Kartal, kanat rotasyonunda eksiklik yaşanmasını istemiyor. Bu doğrultuda Kanarya, scout ekibinin önerisiyle Matheus Saldanha ile temasa geçti.
Partizan forması giyen 24 yaşındaki oyuncu için Sırp kulübünden fiyat istendi.
KANARYA'NIN İLK TEKLİFİ 6 MİLYON EURO
Takımın en iyisi olan, Brezilyalı Saldanha'nın performansından bir hayli memnun olan Partizan, kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Pazarlık yapmayı düşünmeyen Sırbistan ekibi bu transfer karşılığında bonuslar istediğini de belirtti. Fenerbahçe, 6 milyon Euro artı bonus şeklinde bir teklif sundu. Yakın zamanda ikinci bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Futbolcu, Partizan'a yaz transfer döneminde Japon ekibi JEF United Chiba'dan 1.3 milyon Euro bonservis karşılığında katılmıştı.
24 MAÇ 15 GOL!
Oldukça yetenekli olan Saldanha, Partizan formasıyla bu sezon 24 maçta 15 gol atmayı başardı. 5 de asist yapan solak futbolcu, takımının en skorer ismi durumunda. 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Saldanha, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak.
BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Hamleler yatırım amaçlı yapılmalı
Fenerbahçe
yapılanmasını tamamladı, eksik bölgelerini de yedekledi. Üst düzey kalitede bir kadro oluşturdu. Rekabet içinde de şans bulamayan oyuncularını gönderiyor. Doğru bir planlama yapıyorlar. Türk santrfor aramaları da doğru bir hareket. Çünkü yedek kalmayı kabullenecek ve bundan sıkıntı çıkarmayacak bir isme ihtiyaçları var.
Takım ritmini bulmuşken, oyuncuların birbirine alışmışken ve 40 maçlık süreçte takım içinde isyanlar olmamışken, artık oyuncu transfer etmek yarayı kanatmak olur.
Bundan sonra yapılacak hamleler, 'yatırım' amaçlı olmalı.