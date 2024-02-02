İndirim yok bonus var!

Fenerbahçe, bir yandan oyuncu gönderirken diğer yandan ihtiyaçlar için çalışmalarını sürdürüyor.harekete geçti. Giden oyuncular nedeniyle İsmail Kartal, kanat rotasyonunda eksiklik yaşanmasını istemiyor. Bu doğrultuda Kanarya,Partizan forması giyen 24 yaşındaki oyuncu için Sırp kulübünden fiyat istendi.Takımın en iyisi olan, Brezilyalı Saldanha'nın performansından bir hayli memnun olan Partizan, kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Pazarlık yapmayı düşünmeyen Sırbistan ekibi bu transfer karşılığında bonuslar istediğini de belirtti. Fenerbahçe, 6 milyon Euro artı bonus şeklinde bir teklif sundu. Yakın zamanda ikinci bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.Oldukça yetenekli olan Saldanha, Partizan formasıyla bu sezon 24 maçta 15 gol atmayı başardı. 5 de asist yapan solak futbolcu, takımının en skorer ismi durumunda. 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Saldanha, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak.GÜRCAN BİLGİÇyapılanmasını tamamladı, eksik bölgelerini de yedekledi. Üst düzey kalitede bir kadro oluşturdu. Rekabet içinde de şans bulamayan oyuncularını gönderiyor. Doğru bir planlama yapıyorlar. Türk santrfor aramaları da doğru bir hareket. ÇünküTakım ritmini bulmuşken, oyuncuların birbirine alışmışken veBundan sonra yapılacak hamleler, 'yatırım' amaçlı olmalı.