İngiliz medyası ne dedi? Türk devi yerle bir oldu!

Fenerbahçe'nin, Aston Villa'ya farklı yenilmesi İngiliz medyasında da geniş yankı buldu. The Mirror, "Aston Villa'dan tam anlamıyla acımasız bir performans. Nicolas Jackson ve Barkley ikişer gol atarken Türk devi yerle bir edildi" yorumunu yaptı. The Sun, "Nicolas Jackson ve Aston Villa'daki takım arkadaşları, Villa Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Greenwood'un Fenerbahçesini adeta darmadağın etti" ifadesini kullandı. BBC Sport ise "Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 6 gol atarken sezonun ilk iç saha galibiyetini elde etti. Türk takımı çaresiz kaldı" değerlendirmesini yaptı.



MARCO ASENSİO ŞAŞKINLIĞI!

Fenerbahçe'de maç öncesi Asensio şoku yaşandı. Uzun süren sakatlığının ardından forma giydiği Çaykur Rizespor maçında golünü atan İspanyol yıldız, İngiltere'ye götürülmesine rağmen kadroya alınmadı. Kante ve Lukaku yedekler arasında yer alırken Belçikalı forvet ikinci yarıda oyuna girdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Lukaku'nun ise baldırında reaksiyon tespit edilmiştir. Asensio, rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören program dahilinde kadroda yer almamıştır" denildi.



LİVERPOOL DA ACIMADI!

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerini karşı karşıya getiren maçta Liverpool, Avusturya temsilcisi LASK'ı deplasmanda 6-3'lük skorla dağıttı. İngiliz ekibinin PSG'den transfer ettiği Fransız oyuncu Barcola 3 golle maça dalgasını vururken diğer sayıları Ronald Araujo, Frimpong ve Lewis Koumas kaydetti. Ev sahibinin gollerini ise Robert Ljubicic ile Flecker (2) kaydetti. 2'de 2 yapan Kırmızılar, puanını 6'ya çıkardı. LASK ise -4 averaj ve 0 puanda kaldı.



PRENS COŞTU!

ASTON VILLA taraftarı olan İgiltere tahtının gelecekteki varisi Galler Prensi William tribündeki yerini aldı. Atılan gollerle büyük sevinç yaşayan prens William, İstanbul'daki Avrupa Ligi finalinde de Aston Villa ile kupa zaferine ulaşmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör