İrfan Can yol ayrımında

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir grafik çizen ancak kendisine ilk 11'de yer bulamayan İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. A Milli Takım'a da seçilen ve son oynanantecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerde ise 13 müsabakada boy göstermesine rağmen bunların sadece 3'üne ilk 11'de başladı ve toplam 439 dakika sahada kalabildi. İrfan Can'ın performansından memnun olan Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada sürekli olarakbelirten mesajlar paylaşsa da Jose Mourinho'nun kararı değişmedi.Bu süreç sonrası İrfan Can'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, menajeri William D'Avila'dan çarpıcı bir açıklama geldi. D'Avila,dedi. 29 yaşındaki futbolcuyu 2020-21 sezonunun devre arasında kadrosuna katan sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklamada Başakşehir'e 7 milyon Euro+KDV ödeneceğini, sportif başarılara bağlı azami 1 milyon Euro bonus verile-FENERBAHÇE'NİN Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in bu sezon artan performansı camianın yüzünü güldürüyor.Yaptığı kritik kurtarışlarla takımını oyunda tutan 29 yaşındaki eldivenin öz güven yakalaması, teknik heyeti de memnun ediyor.