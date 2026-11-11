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Giriş Tarihi: 11.11.2026

İrfan’ın 6 aylık sırrı!

17 maçta 5 gol-3 asiste ulaşan futbolcunun yükselen form grafiğinde özel fiziksel antrenörle çalışmasının payı büyük

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Samet YÜKSEL Samet YÜKSEL
İrfan’ın 6 aylık sırrı!
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Galatasaray derbisinde muhteşem bir röveşataya imza atan, Çorum FK deplasmanında iki golle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci'nin yükselen performansının sırrı ortaya çıktı. Bu sezon 17 resmi maçta 5 gol atıp, 3 de asist yapan 31 yaşındaki futbolcunun başarısının arkasında yaklaşık 6 aydır özel fiziksel antrenörle çalışmasının büyük payı var. İrfan, bireysel antrenmanın yanında özel beslenme programıyla da takımın en fit isimlerinden biri haline geldi. Özel antrenörü eşliğinde düzenli olarak kas ve yağ ölçümleri yaptıran İrfan Can, beslenme programına da büyük önem veriyor. Ağırlık ve kondisyon çalışmalarını aksatmayan deneyimli futbolcu, takım antrenmanlarının yanı sıra evinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İRFAN CAN
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İrfan’ın 6 aylık sırrı!
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