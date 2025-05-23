Islıklanacak ne yaptım?

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 20 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, son dönemdeki taraftar protestolarından ciddi anlamda rahatsız. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Eyüpspor maçında gol atan En-Nesyri, buna rağmen tribünlerden gelen ıslıklarla karşılaştı. Faslı yıldız, golü sonrası taraftarlara kulaklarını gösterip "Duymuyorum" şeklinde bir tepki verdi. Yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi. Tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediği, Avrupa ve Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. En-Nesyri için 25 milyon Euro'yu gözden çıkaran kulüpler olduğu belirtildi. Sarılacivertlilerde benzer bir mutsuzluk yaşayan diğer isim de Sebastian Szymanski. Polonyalı futbolcunun takımın gidişatından memnun olmadığı ve ayrılığı ciddi bir şekilde düşündüğü kaydedildi. Sezon sonunda yapılacak değerlendirmede iki oyuncunun durumu yönetimin öncelikli gündem maddelerinden birisi olacak.



% 400 SERMAYE ARTIRIMI!

Fenerbahçe, 250 milyon lira olan şirket sermayesini 1 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı bildirimde, sermaye artırma oranının yüzde 400 olacağı belirtildi. Açıklamada 250 milyon liralık sermayenin 1 milyar 250 milyona çıkarılmasıyla elde edilecek 1 milyar liralık gelirden, halka arz giderleri olan 3 milyon 655 bin liranın düşülmesinin ardından 996 milyon 345 bin lira fon elde edilmesinin planlandığı aktarıldı.