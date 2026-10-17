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Giriş Tarihi: 17.10.2026

İsmail Yüksek'e hocasından destek

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İsmail Yüksek’e hocasından destek
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ASTON VILLA karşılaşmasında yaptığı hatalarla taraftarın hedef tahtasına konulan İsmail Yüksek, teknik direktör İsmail Kartal tarafından terapiye alındı. İngiltere'de yenilen iki goldeki hatasının yanı sıra penaltıya sebebiyet veren ve farklı mağlubiyetin sorumlularından biri olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcuya destek veren tecrübeli çalıştırıcı, güvenini dile getirdi. Oyuncunun kalitesini daha önce ortaya koyduğunu ve bunu tekrar yapacağından şüphesi olmadığını belirten Kartal'ın, "Aston Villa maçını unut. Herkesin kötü zamanı olur. Sen profesyonel bir oyuncusun. Toparlan, kendini yeniden kanıtla" dediği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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İsmail Yüksek'e hocasından destek
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