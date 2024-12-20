İsmail Yüksek’e Marsilya kancası

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, devre arası transferi için Marsilya'nın listesine girdi. Fransız basınında yer alan habere göre, Marsilya'nın teknik direktörü Roberto De Zerbi, ocak ayı için çok yönlü bek, stoper ve bir orta saha takviyesi istiyor. Mavi-beyazlı kulübün, orta saha adaylarından birinin de İsmail Yüksek olduğu kaydedildi. Fransız ekibinin, transfer için çalışmalarına devam ettiği
ve 25 yaşındaki futbolcunun profilinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz aylarda da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun'un da formasını giydiği Benfica
ile anılmıştı.