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Giriş Tarihi: 20.12.2024

İsmail Yüksek’e Marsilya kancası

Fransız ekibi 25 yaşındaki milli orta saha için harekete geçti. Yüksek de Avrupa’da oynamaya sıcak bakıyor

İsmail Yüksek’e Marsilya kancası
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, devre arası transferi için Marsilya'nın listesine girdi. Fransız basınında yer alan habere göre, Marsilya'nın teknik direktörü Roberto De Zerbi, ocak ayı için çok yönlü bek, stoper ve bir orta saha takviyesi istiyor. Mavi-beyazlı kulübün, orta saha adaylarından birinin de İsmail Yüksek olduğu kaydedildi. Fransız ekibinin, transfer için çalışmalarına devam ettiği ve 25 yaşındaki futbolcunun profilinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz aylarda da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun'un da formasını giydiği Benfica ile anılmıştı.
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İsmail Yüksek’e Marsilya kancası
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