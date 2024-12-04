İspanya’da gündem Oğuz Aydın!

Fenerbahçe'nin son zamanların en formda isimlerinden olan Oğuz Aydın, Gaziantep FK maçında fileleri havalandırırken dış basının da dikkatini çekti. İspanyol medyasından Marca, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun gelişiminin ve transfer hikayesinin yer aldığı bir haber yaptı. Hızla performansını yükselten Oğuz'un, Mourinho ile buluştuktan sonra yanlış ellere düşmüş gibi olduğu aktarılırken, bir anda parladığı vurgulandı. "Mourinho'nun yeni icadı" başlığını atan Marca,ifadeleri kullanıldı. Oğuz, Fenerbahçe'de sahada kaldığı 202 dakikada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.