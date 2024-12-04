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Giriş Tarihi: 4.12.2024

İspanya’da gündem Oğuz Aydın!

Son iki maçta bulduğu şansı iyi değerlendiren 24 yaşındaki isim için Marca,“Mourinho’nun son icadı” ifadelerini kullandı

İspanya’da gündem Oğuz Aydın!
Fenerbahçe'nin son zamanların en formda isimlerinden olan Oğuz Aydın, Gaziantep FK maçında fileleri havalandırırken dış basının da dikkatini çekti. İspanyol medyasından Marca, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun gelişiminin ve transfer hikayesinin yer aldığı bir haber yaptı. Hızla performansını yükselten Oğuz'un, Mourinho ile buluştuktan sonra yanlış ellere düşmüş gibi olduğu aktarılırken, bir anda parladığı vurgulandı. "Mourinho'nun yeni icadı" başlığını atan Marca, "Sağ ayaklı kanat oyuncusu, solda da oynayabiliyor ve sol bek de dahil üç mevkide görev yapıyor" ifadeleri kullanıldı. Oğuz, Fenerbahçe'de sahada kaldığı 202 dakikada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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İspanya’da gündem Oğuz Aydın!
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