İştah kabartıyor

2019-20 sezonunda Eljif Elmas'ı
(17.7 milyon
Euro), 2020-21'de Vedat Muriqi'i
(21 milyon Euro), 2022-23'te Kim Min-Jae'yi
(18
milyon Euro) ve geçen sezon Arda Güler'i
(20 milyon Euro) yüksek
bonservis bedeliyle satan Fenerbahçe,
bu sezon iki oyuncusuna güveniyor. Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski,
Avrupa'nın devlerini peşine takarken,
Polonyalı yıldızın her gün
başka bir Avrupa ülkesinde
manşetleri süslemesi, sarılacivertli
yönetimin iştahını
kabartıyor. Almanya'dan Leverkusen, 24 yaşındaki 10 numarayı takip ettiğini resmen açıklamıştı. İngiltere basını, Szymanski'yi manşetlerine taşıyarak Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın ilgisine vurgu yapmıştı.
SON 7 LİG MAÇINDA SKOR KATKISI VEREMEDİ
Polonyalı yıldız için son iddia İtalya'dan gelmiş, Milan'ın Szymanski'yi istediği yazılmıştı. Bu haberler genç oyuncunun kafasını karıştırıp, performansında düşüşe neden olsa da yönetim ilgiden memnun.
Sarı-lacivertliler sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro ödeyerek aldığı yıldızı için 20 milyon Euro bonservis bedeli biçse de her gün artan haberler nedeniyle bu rakamı 25 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Yönetim, 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcu ile yeni bir rekora imza atmanın planlarını yapıyor. 40 resmi maçta 12 gol-14 asistle oynayan Szymanski, son 7 lig maçında takıma skor katkısı veremedi.