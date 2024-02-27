İştah kabartıyor

(17.7 milyonEuro)(21 milyon Euro),(18milyon Euro)(20 milyon Euro) yüksekbonservis bedeliyle satan Fenerbahçe,bu sezon iki oyuncusuna güveniyor.Avrupa'nın devlerini peşine takarken,Polonyalı yıldızın her günbaşka bir Avrupa ülkesindemanşetleri süslemesi, sarılacivertliyönetimin iştahınıkabartıyor.Polonyalı yıldız için son iddia İtalya'dan gelmiş, Milan'ın Szymanski'yi istediği yazılmıştı.Sarı-lacivertliler sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro ödeyerek aldığı yıldızı için 20 milyon Euro bonservis bedeli biçse de her gün artan haberler nedeniyle bu rakamı 25 milyon Euro'ya kadar çıkardı.