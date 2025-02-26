İşte derbinin sevkleri

derbisinin faturası kesildi! TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray kulübünü ve sarı-kırmızılılardan 3 ismi disipline yollarken Fenerbahçe kulübü ile sarılacivertlilerden de 6 kişiyi PFDK'ya verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonrası basın toplantısındaki beyanları,olarak değerlendirildi ve 38. maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildi.talimatlara aykırı hareket ile 46. maddeden disiplinlik oldu. Antrenör Serhat Doğan da sportmenliğe aykırı hareketi ile 36. maddeden tedbirli olarak sevk edildi. Fenerbahçe'den ise teknik direktör Jose Mourinho,sebebiyle 36. maddeden ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alannedeniyle de 41. maddeden tedbirli olarak sevk edildi. Ayrıca sportif direktör Mario Branco, idareci Okan Özkan, Mourinho'nun yardımcıları Rapetti, Formosinho ve Zufic'in ise "talimatlara aykırı hareketten" sevki gerçekleşti.