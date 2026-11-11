İşte F.Bahçe’nin teknik gücü

Altı yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu, Liverpool karşısında tarihi bir zafere imza atan Dirk Kuyt dahil tüm teknik kadro ile yollarını ayırdı. Kendi ekibiyle gelen genç çalıştırıcı imza töreninde arkadaşlarını, "6 tane pro lisanslı, kendi dallarında gerçekten donanımlı, 100 üstü elit seviyede teknik adamlık ya da işin içinde bulunmuş, gerek milli takımlarda gerek değerli kulüplerde hizmet etmiş isimler var. Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak. 12-13 kişi olacağız gibi görünüyor. İnşallah mahcup olmayız" demişti. SABAH Spor şu an için halihazırda görevde olan Belözoğlu'nun ekibine mercek tuttu:



İLKER PÜREN (YARDIMCI ANTRENÖR)

43 yaşında. UEFA Pro lisans sahibi. Taktiksel organizasyon, rakip analizi ve oyuncu yönetimi konularında deneyimli. Uzun yıllar Osman Özköylü ile çalıştı. Teknik direktörlük deneyiminin ardından Emre Belözoğlu'nun ekibine katıldı. Farklı liglerde ve bütçelerde takımlarla çalışmış olması öne çıkan özellikleri arasında.

CANER EROL (YARDIMCI ANTRENÖR)

38 yaşında. Türk futbolunda özellikle analiz ve performans departmanlarında görev yaptı. Uzun yıllar Abdullah Avcı'nın ekibinde analiz sorumlusu olarak çalışan Erol, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev aldı. Oyun analizi, rakip analizi, veri kullanımı ve maç hazırlığı konularında uzman.

HAKAN ÖZMERT (YARDIMCI ANTRENÖR)

41 yaşında. 400'ün üzerinde profesyonel maça çıkan eski futbolcu, Ocak 2025'te Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun teknik ekibine katıldı. Kasımpaşa'da da birlikte çalışan ikili, Fenerbahçe'de de yol arkadaşlığına devam ediyor. Özmert'in oyuncu yönetimi, soyunma odası iletişimi, saha içi organizasyon ve futbolculuk tecrübesiyle teknik heyete katkı sağlaması bekleniyor.

ÖZDEN ÖNGÜN (KALECİ ANTRENÖRÜ)

48 yaşında. Eski milli kaleci. Jorge Jesus döneminde F.Bahçe'de görev almış, sonrasında Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil olmuştu. Profesyonel kariyerinde 260'ın üzerinde lig maçına çıktı. Refleks, bire bir pozisyonlar, hava topları ve modern kaleci gelişimi üzerine çalışıyor.

ERAY BİRNİÇAN (KALECİ ANTRENÖRÜ)

38 yaşında. Profesyonel kalecilik kariyerinin ardından antrenörlüğe yöneldi. Türkiye'nin çeşitli genç milli takımlarında da görev yaptı. Kalecilik tecrübesini antrenörlük çalışmalarına taşıyan Birniçan, kaleci departmanında Öngün ile birlikte çalışacak.

EKREM ÖZERK TUFAN (ATLETİK PERFORMANS ANT.)

42 yaşında. UEFA A lisansına sahip. Sorumluluk alanları arasında kondisyon yüklemeleri, sprint ve tekrar koşu kapasitesi, maç yoğunluğunun yönetimi, oyuncu performans takibi ve sakatlık riskinin azaltılması bulunuyor. Fenerbahçe'de fiziksel hazırlık ve maçlar arasındaki toparlanma süreçlerinde görev alması bekleniyor.

BUMİN KAĞAN YILDIZ (ATLETİK PERFORMANS ANT.)

28 yaşında. UEFA B lisansına sahip. Alanyaspor altyapısında atletik performans antrenörü olarak başladığı kariyerinde daha sonra Göztepe'de 4 sezon görev yaptı. 2026 yazında Kasımpaşa'ya katılan Yıldız; kuvvet ve kondisyon, antrenman yükü yönetimi, HIIT çalışmaları, GPS ve performans takibi konularında uzmanlaştı.

CABİR SEVİM (ATLETİK PERFORMANS ANT.)

Fenerbahçe'de Ağustos 2023'ten bu yana görev yapan Cabir Sevim, kuvvet ve kondisyon antrenörlüğü alanında deneyimli bir isim. Temmuz 2025 itibarıyla Fenerbahçe Akademisi Atletik Performans Departmanı Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Temmuz 2019-Ağustos 2023 arasında Başakşehir'de kuvvet ve kondisyon antrenörlüğü yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde de çalıştı.

FURKAN BERK YÜKSEL (MAÇ ANALİSTİ)

30 yaşında. UEFA B lisansına sahip. 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında maç analisti olarak görev yaptı. Kariyerinde farklı kulüplerin analiz departmanlarında da çalışan Yüksel'in uzmanlık alanları arasında rakip takım analizi, maç görüntülerinin incelenmesi, oyuncu performans raporları ve veri destekli scouting bulunuyor.

KAZIM ÇETİN (MAÇ ANALİSTİ)

32 yaşında. UEFA A lisansına sahip. Altınordu Akademisi, Fenerbahçe U15, Başakşehir U16 ve U17, Gençlerbirliği U19 ve Çorum FK'da görev yaptı. Çorum FK'da Hüseyin Eroğlu'nun ekibinde yardımcı antrenör ve analist olarak çalışan Çetin, daha sonra Kasımpaşa'ya geçti. Rakip analizleri, video incelemeleri, genç oyuncu gelişimi ve maç performans raporları üzerine uzmanlaştı.

SERDAR KEŞÇİ (MAÇ ANALİSTİ)

39 yaşında. Galatasaray altyapısında yetişen ve 2005 U17 jenerasyonunda yer alan Keşçi, antrenörlük ve analiz kariyerinde Başakşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Trabzonspor ve Kasımpaşa'da görev yaptı. Rakip analizleri, video kesitleri, bireysel oyuncu raporları ve duran top organizasyonları üzerine çalışan Keşçi, teknik heyetin karar alma sürecine veri ve görüntü desteği sağlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör