İşte kanarya’nın yeni stoperleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki gün düzenlediği basın toplantısındaaçıklaması yapmıştı. Sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Mario Branco'nun, Lens'in stoperi Kevin Danso için yeni bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.Transfer gerçekleşirse yeni rekor 26 yaşındaki Avusturyalı stopere geçecek.30 yaşındaki Fransız asıllı İspanyol stoper için Manchester City'ye 27.5 milyon Euro bonservis ödeyen Suudi Arabistan kulübü, bu nedenle pazarlığı sıkı tutuyor.