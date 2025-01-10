İşte kanarya’nın yeni stoperleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki gün düzenlediği basın toplantısında "İki stoper, bir sol bek alacağız. Bazı transferlerimiz size maliyetli gelebilir"
açıklaması yapmıştı. Sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Mario Branco'nun, Lens'in stoperi Kevin Danso için yeni bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. En son En-Nesyri için Sevilla'ya 19.5 milyon Euro ödeyerek rekor kıran Fenerbahçe, Danso için en az 23 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Transfer gerçekleşirse yeni rekor 26 yaşındaki Avusturyalı stopere geçecek. Talisca gibi Al-Nasr forması giyen Aymeric Laporte'den de vazgeçilmiş değil.
30 yaşındaki Fransız asıllı İspanyol stoper için Manchester City'ye 27.5 milyon Euro bonservis ödeyen Suudi Arabistan kulübü, bu nedenle pazarlığı sıkı tutuyor.