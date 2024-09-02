İşte satır satır perde arkası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Alanyaspor maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu için yönetimin büyük fedakârlık yaptığını, buna rağmen oyuncunun gidişine engel olamadığını açıklamıştı…, 24 yaşındaki milli sol bekin transfer döneminde yaşananların perdesini aralıyor. Sadece sarı-lacivertli formayla değilBir sezon önce gelen tekliflere rağmen kulüpte kalan ve Başkan Ali Koç'a "diyen Ferdi, çocukluk hayali olan Premier Lig'de oynama şansını kaçırmak istemedi, ayrılmak istediğini yönetime iletti. Teknik direktör Mourinho,Yönetim 1.5 milyon kazananFerdi, Fenerbahçe'den ayrılmasına paranın neden olmadığını belirtip, "Ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Premier Lig benim için her zaman bir rüyaydı. O nedenle bu teklifi kabul ediyorum. Para için değil, hayallerim için gidiyorum" dedi. Brighton'ın 2.5 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dedi.Fenerbahçe'nin zam teklifini kabul etmeyen Ferdi, kulübün kasasına 30 milyon Euro bonservis geliri girmesini sağladı ve yurt dışına transfer olan en pahali milli oyuncu ünvanını aldı. Bonuslarla bu rakam 35 milyon Euro'yu bulacak. Bu arada ilk idmanda sakatlanan Ferdi 10 gün sahalardan uzak kalacak.SON olarak Miha Zajc'ı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiralayan Fenerbahçe, Rade Krunic'i de ayrılmaya ikna etti. Sarı-lacivertli takımın 3.5 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği deneyimli orta sahayı, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Sırp basınının iddiasına göre ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kızılyıldız, tecrübeli oyuncunun peşinde. Yıllar önce de Sırp takımının gündemine gelen Boşnak futbolcu, o dönem Empoli'yi tercih etmişti.BAHÇE'NİN UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool'u Old Trafford'da konuk ederken sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Liverpool 6. dakikada Alexander- Arnold'un golüyle öne geçse de gol VAR incelemesi ile iptal edildi.Diaz'ın gollerinde asisti yapan Salah, 55'te skoru ilan etti: 0-3. Manchester United üst üste ikinci yenilgisini aldı.