İşte satır satır perde arkası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Alanyaspor maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu için yönetimin büyük fedakârlık yaptığını, buna rağmen oyuncunun gidişine engel olamadığını açıklamıştı… SABAH SPOR
, 24 yaşındaki milli sol bekin transfer döneminde yaşananların perdesini aralıyor. Sadece sarı-lacivertli formayla değil A Milli Takım ile EURO 2024'te başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi, İngiltere'den gelen teklife kayıtsız kalamadı.
1.5 MİLYON EURO MAAŞ ALIYORDU
Bir sezon önce gelen tekliflere rağmen kulüpte kalan ve Başkan Ali Koç'a "Siz ne derseniz o"
diyen Ferdi, çocukluk hayali olan Premier Lig'de oynama şansını kaçırmak istemedi, ayrılmak istediğini yönetime iletti. Teknik direktör Mourinho, sportif direktör Branco ve Başkan Ali Koç'un ikna çabaları yeterli olmadı. Bunun üzerine para devreye girdi.
Yönetim 1.5 milyon kazanan 24 yaşındaki yetenekli sol bekine senelik 4 milyon Euro teklif etti.
PARA BENİM ÖNCELİĞİM DEĞİL
Ferdi, Fenerbahçe'den ayrılmasına paranın neden olmadığını belirtip, "Ben bu takımda Ferdi Kadıoğlu oldum. Geldiğimde çocuktum, burada büyüdüm. Fenerbahçe'den bugün gidiyorsam bunun nedeni asla ve asla para değil.
Ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Premier Lig benim için her zaman bir rüyaydı. O nedenle bu teklifi kabul ediyorum. Para için değil, hayallerim için gidiyorum" dedi. Brighton'ın 2.5 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dedi.
REKOR KIRDI
Fenerbahçe'nin zam teklifini kabul etmeyen Ferdi, kulübün kasasına 30 milyon Euro bonservis geliri girmesini sağladı ve yurt dışına transfer olan en pahali milli oyuncu ünvanını aldı. Bonuslarla bu rakam 35 milyon Euro'yu bulacak. Bu arada ilk idmanda sakatlanan Ferdi 10 gün sahalardan uzak kalacak.
KRUNİC İKNA OLDU!
SON olarak Miha Zajc'ı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiralayan Fenerbahçe, Rade Krunic'i de ayrılmaya ikna etti. Sarı-lacivertli takımın 3.5 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği deneyimli orta sahayı, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Sırp basınının iddiasına göre ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kızılyıldız, tecrübeli oyuncunun peşinde. Yıllar önce de Sırp takımının gündemine gelen Boşnak futbolcu, o dönem Empoli'yi tercih etmişti.
MANU FARK YEDİ: 0-3
BAHÇE'NİN UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool'u Old Trafford'da konuk ederken sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Liverpool 6. dakikada Alexander- Arnold'un golüyle öne geçse de gol VAR incelemesi ile iptal edildi. 35 ve 42. dakikalarda Luis Diaz, Liverpool'un devreye 2-0 önde girmesini sağladı.
Diaz'ın gollerinde asisti yapan Salah, 55'te skoru ilan etti: 0-3. Manchester United üst üste ikinci yenilgisini aldı.