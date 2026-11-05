İsterlerse kalırım

F.Bahçe'de teknik sorumlu olarak ikinci maçına çıkan Dirk Kuyt
, galibiyeti "Mucizeyi başardık"
şeklinde yorumladı. Emre Belözoğlu
ile uzun süre beraber oynadıklarını hatırlatan Hollandalı antrenör, "İyi bir arkadaşlığımız var. Teknik direktörlüğü benim yapmamı istediler bu maçta.
Emre ile sabah görüştük, birbirimize sarıldık. Onu tebrik ettim. Bana şans dileklerini iletti. Takımın iyi performans göstereceğini söyledim" dedi. Kulüp bünyesinde kalıp kalmayacağıyla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: "Neler olacağını göreceğiz. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. İstediği sürece Emre de isterse kalmaya devam edeceğim.
Kulüp için en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Burada olmak tabii ki istiyorum, bu kulübü çok seviyorum. Fenerbahçe
bundan sonrasında yukarıya doğru ilerleyecek."
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Mete Efendioğlu - Editör