İyi alıcı ama kötü satıcı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, hem oyuncu transferlerinde hem de kadrodaki futbolcuları pazarlama konusunda yönetimden geniş yetki aldı.bu sezon dagibi isimleri tereyağından kıl çeker gibi transfer etti.Mourinho'nundediğigibi isimlere hâlâ bir kulüp bulunamadı.Mario Branco, piyasadeğeri 4 milyon Euro olan MiguelCrespo'dan gelir elde etmek biryana dursun, futbolcuyu bedavayaBaşakşehir'e kaptırdı. Emre Mor veCengiz Ünder gibi kariyerli isimlerinelde kalmasına büyük tepki var., kariyerinde Roma, Leicester City gibi takımlarda forma giyen Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer etti. Geçen sezon 33 resmi maçta 1357 dakika sahada kalan, 9 gol-3 asiste imza atan Cengiz, bu sezon Avrupa listesine yazılmadığı gibi ligde de süre almadı. Portekizli sportif direktör, marka ismi satacak bir kulüp bulamadı.