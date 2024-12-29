Jaden hazırda bekliyor!

Temmuz ayından bu yana görüşülen Christian Medina'nın Estudientes'e gitmesinin ardından yabancı hakkını kanat forvet transferinden yana kullanmaya karar veren Fenerbahçe, hedefine Jaden Philogene'yı koydu. Aston Villa'da forma giyen İngiliz oyuncuyu ligin ikinci yarısı kiralamak için harekete geçen sarı-lacivertliler, hem kulübü hem de menajeri ile temasa geçerek görüşmeleri başlattı. 22 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip eden Kanarya'nın, bu transfer için Jose Mourinho'nun da raporuna göre hareket edeceği belirtildi.

16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir sezon forma giyen Philogene, geçen temmuz ayında Aston Villa'ya 16 milyon Euro bonservis bedeliyle gitmişti. Ilıcalı'nın o dönem en gözde oyuncularından biri olan genç futbolcunun menajeri Ivo Camacho, transfer haberleriyle ilgili SABAH Spor'a konuştu. Şu ana kadar Fenerbahçe'den herhangi bir teklif alıp almadıkları ile ilgili soruya, "Henüz doğrudan resmi bir teklif almadık. Bu konuda bir ilgi beni şaşırtmaz" yanıtını veren Camacho, "Jaden, şayet iyi bir teklif olursa Fenerbahçe'de forma giymek isteyecektir. Şampiyonluğa oynayan iddialı bir takım hedefinde daima var" ifadelerini kullandı.



15 MAÇA ÇIKTI

Aston Villa altyapısında yetişen Jaden Philogene daha sonra Stoke City ve Cardiff City'de kiralık olarak forma giydi. Hull City'nin geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Jaden Philogene, sezon başında Aston Villa'ya geri döndü. Bu yıl 15 maçta 535 dakika forma giyen genç oyuncu, skor katkısı yapamadı.

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTER

SABAH Spor'un telefonla ulaştığı menajer Ivo Camacho, Jaden Philogene'nin Türkiye'de forma giymeyi çok isteyeceğini belirtti.



İSPANYA'DAN FELİX İDDİASI

Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Fichajes, sarı-lacivertlilerin, bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığını aktardı. 2019 yılında Atletico Madrid'in 127 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Portekizli forvet arkası, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. 25 yaşındaki yıldız, bu sezon da Chelsea'de istediği süreyi bulamaması nedeniyle devre arasında ayrılığa sıcak bakıyor. Felix'in, vatandaşı Mourinho faktörü ile Fenerbahçe'ye gidebileceği ifade edildi.



STOPERDE HEDEF MARTİN VİTİK

TRANSFER çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe, 2 stoper takviyesi yapacak. Bir tecrübeli ve lider özellikleri taşıyan ismi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir de genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu arayışı içerisinde. Yönetimin transfer havuzunda yer alan isimlerden birisi de Martin Vitik… Sparta Prag forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro. 1.93 boyundaki stoper, bu sezon 25 maçta sahaya çıktı ve 3 gol kaydetti