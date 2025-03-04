Japonya’ya yeşil ışık yaktı!

yollarını ayırdıktan sonraCenk Tosun, forma şansı bulmakta zorlandı.33 yaşındaki forvet, bu zamanda 2 gol-1 asistlik katkı verdi. Japon ekibi Urawa Red Diamonds'tan teklif alan milli oyuncu, buna sıcak bakarken Fenerbahçe ayrılığa onay vermiş durumda. Futbola Frankfurt altyapısında başlayan, İngiltere ekibi Everton'da forma giyen Cenk, Uzakdoğu ile kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazır.