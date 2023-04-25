Jesus çıldırdı!

Beraberliğe üzülen tribünler, saha ortasında takımın toplanmasını protesto etti. Jesus taraftara el kol hareketi yaptı. 18’lik Arda, hocasını sakinleştirmeye çalıştı
Puan farkını eritmek için sahaya çıkan F.Bahçe, İstanbul ile berabere kalınca tribünlerden tepki sesleri yükseldi. 3-3 sonrasında Jorge Jesus takımı saha ortasında toplayıp konuşma yaparken bu sırada ıslıklar yükseldi. Oyuncular sonrasında taraftarı alkışlayarak soyunma odasına giderken tepki sesleri artınca Jesus tribünlere doğru yöneldi ve eli ile 'ne yapıyorsunuz' işareti yaptı. STAT DIŞINDA YOĞUN GÜVENLİK
Bunun ardından uğultular daha da artarken hocasının yanına gelen Arda Güler, Portekizli çalıştırıcıyı soyunma odasına doğru yönlendirdi. Emniyet güçleristat içinde ve stat dışında maç sonundagüvenlik önlemlerini hemen artırdı. Sosyalmedyada ise başkan Ali Koç, oyuncular,hakemler ve teknik direktör Jorge Jesus'ayönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.
EZE DURMUYOR!
İSTANBULSPOR'Aberaberlik golünükaydeden EmekaEze lige de damgasınıvurdu. Ligdeki son 4 maçındada gol katkısı veren Nijeryalı oyuncu2 gol atıp 2 kez de asist yaparaktakımını sırtlamaya devam etti.
EMRE MOR SIVAS'TA CEZALI
EMRE Mor dün ilk 11'de sahaya çıkıp Arda Güler'in golünün de hazırlayıcısı oldu. Bu sezon 37. kez F.Bahçe forması ile sahaya çıkan ve 6 gol-3 asistlik katkı sağlayan Emre Mor, 44. dakikada sarı kart görerek Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü.
TARAFTAR TAKIMINA KOŞTU F.BAHÇE taraftarı, lider G.Saray'ın puan kaybettiği haftada tribünleri doldurdu. Satışa çıkan biletlerin tamamı satılırken rakip takım taraftarları için ayrılan bölüm dışında boş yer kalmadı. Kadıköy'de 45 bin taraftar 90 dakika boyunca desteğini kesmedi. Ancak maçtan sonra büyük hüzün yaşandı.
JESUS'TAN 7 TÜRK HAMLESİ TEKNİK direktör Jorge Jesus kadroda rotasyona giderken yerli oyuncuların ağırlığı dikkat çekti. Geçen hafta oynanan Başakşehir maçına göre 5 değişiklik yapılırken Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci, Crespo ve Rossi kulübeye çekildi. İlk 11'de tam 7 Türk oyuncu vardı.
ŞAMPİYONDAN ZAFER TURU KADINLAR Euroleague şampiyonluğunu kazanan F.Bahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, dün statta zafer turu attı. Sarı-lacivertli sporcular, "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe" yazılı pankartla çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı
TEKKE: PENALTI BİZİ HAYATA DÖNDÜRDÜ İSTANBULSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke çok kritik bir puan aldıklarını söyledi. Kazandıkları penaltı sonrasında yeniden maça döndüklerini belirten Tekke, "Gelecek hafta Giresun ile çok kritik bir mücadele olacak. Bu lige renk katıyoruz" dedi.