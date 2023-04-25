Jesus çıldırdı!

Puan farkını eritmek için sahaya çıkan F.Bahçe, İstanbul ile berabere kalınca tribünlerden tepki sesleri yükseldi. 3-3 sonrasında Jorge Jesus takımı saha ortasında toplayıp konuşma yaparken bu sırada ıslıklar yükseldi. Oyuncular sonrasında taraftarı alkışlayarak soyunma odasına giderken tepki sesleri artınca Jesus tribünlere doğru yöneldi ve eli ileişareti yaptı. STAT DIŞINDA YOĞUN GÜVENLİKBunun ardından uğultular daha da artarken hocasının yanına gelen Arda Güler, Portekizli çalıştırıcıyı soyunma odasına doğru yönlendirdi.beraberlik golünükaydeden EmekaEze lige de damgasınıvurdu. Ligdeki son 4 maçındada gol katkısı veren Nijeryalı oyuncu2 gol atıp 2 kez de asist yaparaktakımını sırtlamaya devam etti.Mor dün ilk 11'de sahaya çıkıp Arda Güler'in golünün de hazırlayıcısı oldu. Bu sezon 37. kez F.Bahçe forması ile sahaya çıkan ve 6 gol-3 asistlik katkı sağlayan Emre Mor, 44. dakikada sarı kart görerek Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü.taraftarı, lider G.Saray'ın puan kaybettiği haftada tribünleri doldurdu. Satışa çıkan biletlerin tamamı satılırken rakip takım taraftarları için ayrılan bölüm dışında boş yer kalmadı. Kadıköy'de 45 bin taraftar 90 dakika boyunca desteğini kesmedi. Ancak maçtan sonra büyük hüzün yaşandı.direktör Jorge Jesus kadroda rotasyona giderken yerli oyuncuların ağırlığı dikkat çekti. Geçen hafta oynanan Başakşehir maçına göre 5 değişiklik yapılırken Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci, Crespo ve Rossi kulübeye çekildi. İlk 11'de tam 7 Türk oyuncu vardı.Euroleague şampiyonluğunu kazanan F.Bahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, dün statta zafer turu attı. Sarı-lacivertli sporcular, "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe" yazılı pankartla çıkarken tribünlerden büyük alkış aldıTeknik Direktörü Fatih Tekke çok kritik bir puan aldıklarını söyledi. Kazandıkları penaltı sonrasında yeniden maça döndüklerini belirten Tekke, "Gelecek hafta Giresun ile çok kritik bir mücadele olacak. Bu lige renk katıyoruz" dedi.