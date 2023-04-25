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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Jesus çıldırdı!

Jesus çıldırdı!

Beraberliğe üzülen tribünler, saha ortasında takımın toplanmasını protesto etti. Jesus taraftara el kol hareketi yaptı. 18’lik Arda, hocasını sakinleştirmeye çalıştı

Puan farkını eritmek için sahaya çıkan F.Bahçe, İstanbul ile berabere kalınca tribünlerden tepki sesleri yükseldi. 3-3 sonrasında Jorge Jesus takımı saha ortasında toplayıp konuşma yaparken bu sırada ıslıklar yükseldi. Oyuncular sonrasında taraftarı alkışlayarak soyunma odasına giderken tepki sesleri artınca Jesus tribünlere doğru yöneldi ve eli ile 'ne yapıyorsunuz' işareti yaptı. STAT DIŞINDA YOĞUN GÜVENLİK
Bunun ardından uğultular daha da artarken hocasının yanına gelen Arda Güler, Portekizli çalıştırıcıyı soyunma odasına doğru yönlendirdi. Emniyet güçleri stat içinde ve stat dışında maç sonunda güvenlik önlemlerini hemen artırdı. Sosyal medyada ise başkan Ali Koç, oyuncular, hakemler ve teknik direktör Jorge Jesus'a yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.



EZE DURMUYOR!
İSTANBULSPOR'A beraberlik golünü kaydeden Emeka Eze lige de damgasını vurdu. Ligdeki son 4 maçında da gol katkısı veren Nijeryalı oyuncu 2 gol atıp 2 kez de asist yaparak takımını sırtlamaya devam etti.



EMRE MOR SIVAS'TA CEZALI
EMRE Mor dün ilk 11'de sahaya çıkıp Arda Güler'in golünün de hazırlayıcısı oldu. Bu sezon 37. kez F.Bahçe forması ile sahaya çıkan ve 6 gol-3 asistlik katkı sağlayan Emre Mor, 44. dakikada sarı kart görerek Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü.



TARAFTAR TAKIMINA KOŞTU
F.BAHÇE taraftarı, lider G.Saray'ın puan kaybettiği haftada tribünleri doldurdu. Satışa çıkan biletlerin tamamı satılırken rakip takım taraftarları için ayrılan bölüm dışında boş yer kalmadı. Kadıköy'de 45 bin taraftar 90 dakika boyunca desteğini kesmedi. Ancak maçtan sonra büyük hüzün yaşandı.

JESUS'TAN 7 TÜRK HAMLESİ
TEKNİK direktör Jorge Jesus kadroda rotasyona giderken yerli oyuncuların ağırlığı dikkat çekti. Geçen hafta oynanan Başakşehir maçına göre 5 değişiklik yapılırken Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci, Crespo ve Rossi kulübeye çekildi. İlk 11'de tam 7 Türk oyuncu vardı.

ŞAMPİYONDAN ZAFER TURU
KADINLAR Euroleague şampiyonluğunu kazanan F.Bahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, dün statta zafer turu attı. Sarı-lacivertli sporcular, "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe" yazılı pankartla çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı

TEKKE: PENALTI BİZİ HAYATA DÖNDÜRDÜ
İSTANBULSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke çok kritik bir puan aldıklarını söyledi. Kazandıkları penaltı sonrasında yeniden maça döndüklerini belirten Tekke, "Gelecek hafta Giresun ile çok kritik bir mücadele olacak. Bu lige renk katıyoruz" dedi.

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Jesus çıldırdı!
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