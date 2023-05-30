Jorge Jesus Arabistan’a Tite F.Bahçe’ye

Jesus’un, Suudi Arabistan Milli Takımı’ndan yüksek rakamlı bir teklif aldığı, yerine en son Brezilya ile Dünya Kupası’nda mücadele eden Tite’nin geleceği konuşulmaya başland
Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren Jesus'u, Flamengo ve milli takım için manşetlere taşıyan Brezilya basını, önceki gün sarı-lacivertli takımın başına geçecek ismi yazmıştı. Brezilya Milli Takımı'nıneski hocası Tite ile F.Bahçeyönetiminin masayaoturduğu öne sürülmüştü. Aynı iddia dün Jesus'un memleketi Portekiz'den geldi. Sarılacivertlikulübe imzaatmayan tecrübeli hocanın, SuudiArabistan Milli Takımı'ndan oldukçayüksek maaş içeren bir teklifaldığının altı çizilirken, Jesus'un buna sıcak olduğu belirtildi. F.Bahçe'den ayrılması ile birlikte Tite'ye yol açılacağına vurgu yapıldı. Brezilya, Katar 2022'ye çeyrek finalde veda edince turnuva dönüşü Tite'nin görevine son verilmişti. Brezilyalı hocanın talipleri arasındaAl Hilal ile Olympiakos da var. 62 yaşındaki Tite; Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, Al-Ain, Internacional ve Al-Wahda takımlarında da hocalık yaptı.
LİVAKOVİC ANLAŞTI!
FENERBAHÇE'NIN transfer listesinde bulunan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; La Liga ekiplerindenVillarreal, 28yaşındaki file bekçisiile prensip anlaşmasınavardı. Haberde İspanyol takımının, Hırvat kulübü Dinamo Zagreb ile bonservis pazarlığını ise sürdürdüğü ifade edildi. Bu sezon Dinamo Zagreb ile 35 lig maçına çıkan Livakovic, 28 gol yerken, 11 karşılaşmada ise kalesini kapattı.