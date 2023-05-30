Jorge Jesus Arabistan’a Tite F.Bahçe’ye

Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren Jesus'u, Flamengo ve milli takım için manşetlere taşıyan Brezilya basını, önceki gün sarı-lacivertli takımın başına geçecek ismi yazmıştı.Aynı iddia dün Jesus'un memleketi Portekiz'den geldi.Jesus'un buna sıcak olduğu belirtildi. F.Bahçe'den ayrılması ile birlikte Tite'ye yol açılacağına vurgu yapıldı. Brezilya, Katar 2022'ye çeyrek finalde veda edince turnuva dönüşü Tite'nin görevine son verilmişti.da var. 62 yaşındaki Tite; Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, Al-Ain, Internacional ve Al-Wahda takımlarında da hocalık yaptı.FENERBAHÇE'NIN transfer listesinde bulunan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre;Haberde İspanyol takımının, Hırvat kulübü Dinamo Zagreb ile bonservis pazarlığını ise sürdürdüğü ifade edildi. Bu sezon Dinamo Zagreb ile 35 lig maçına çıkan Livakovic, 28 gol yerken, 11 karşılaşmada ise kalesini kapattı.