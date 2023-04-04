Jorge Jesus ile bağlar koptu!

Fenerbahçe'de sezon başında Başkan Ali Koç'un, şampiyonluk hayaliyle takımın başına getirdiği Jorge Jesus, camiada istenmeyen adam ilan edildi. Verdiği demeçlerde sürekli olarak sözleşmesinin mayıs ayında sona ereceğini belirten Portekizli hoca, Süper Lig için iseaçıklamasını yapmıştı. Başkan Ali Koç'un, 68 yaşındaki çalıştırıcının bu tavrından rahatsız olduğu ve Beşiktaş mağlubiyetinin ardından da iplerin koptuğu F.Bahçe kulislerinde dile getiriliyor. Brezilya basınındanKonuyla ilgili resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor. 3 milyon Euro garanti ücreti olan Jesus'un maaşının, bonuslarla 6 milyon Euro olduğu iddia edilmişti.Şampiyonlar Ligi, ardından da Avrupa Ligi defterini kapatan Jesus yönetimindeki F.Bahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü Kayseri ile karşılaşacak. Portekizli hoca, ligde ise 25 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 2.16 puan ortalaması tutturdu.Portekiz basını; Beşiktaş yenilgisine geniş yer verdi, hocanın yeni adresini açıkladı."Jesus, Beşiktaş'a çarptı" derken,"Jesus, Beşiktaş'a kaybetti ve şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı" ifadelerini kullandı. "Jesus bir kez daha derbi mağlubiyeti aldı" başlığını atanPortekizli hocanın yeni adresini, havası Türkiye ile kıyaslandığında bir hayli sıcak olan Suudi Arabistan Milli Takımı olarak gösterdi.Diğerleri gidince ne değişti...Ama takımı ayağa kaldıracak bir teknik adamya da yönetim var mı sorusuna yanıt bulmak lazım. 5yıldır başarısız olan bir yönetim var.Diğerleri gittide ne değişti? Portekizli teknik adam zaten gidecek, ikiayı kaldı.Kupayok, başarı yok, hiçbir şey yok! Onlarca oyuncu geldi,gitti. Seçim kararı herkese nefes aldırır. Belki yeniadaylar camiayı umutlandırır. Önceki gün Kadıköy'deilk defa tüm stat, yönetimi istifaya çağırdı.Zamanındaeski TFF Başkanı Nihat Özdemir ile polemiğegiren Ali Koç, Özdemir'i şöyle suçlamıştı:Nihat Bey ise şu yanıtı vermişti:Özetle durum budur...Jorge Jesus'u taraftar istediama Jesus, hiçbirderbiyi kazanamadı. Hiçbir maçta ekstra bir formülüretemedi, her karşılaşmaya aynı sistemle çıktı, sadeceiki gol atabildi. Burada yorumu neye göre yapacağız;En azından kaybetmeyeceksiniz.Sisteme karşı haklı bir mücadele veriyorlar.Ama kendi sahanda, önde olduğun bir maçta,Bu sonuç; Jesus'ayeni takımı için pazarlık kapısını açtırdı. Ali Koç içintaraftarın söz hakkı yok; çünkü Jesus'u isteyen deonlardı. Bu nedenle ipleri eline alması lazım. ÖnündeTrabzon ve Galatasaray maçları var,kupa devam ediyor.En masum kişi Başkan Ali Koçolarak Fenerbahçe'nin yarıştan koptuğunu söyleyemem. Ancak evinde G.Saray'a yenildikten sonra ayağa kalkmasını bilenMaç sonrası soyunma odasındadiyen biri çıkmamış ve ortam cenaze evini andırıyormuş. Başkan Ali Koç'un çok üzgün olduğu ve soyunma odasında sert ifadeler kullandığı hatta Jesus'a sitemde bulunduğu söyleniyor.50 milyon Euro'luk transfer yaptı, Jesus'un arkasında durdu amaÖzellikle rotasyonlu maçlar dönemi kapandığında adaleti unuttu, kendi transfer ettiği oyunculara öncelik verdi.Ancelotti bu işi bilmiyor mu?Jesus'un vasat değil, çok kötü bir teknik direktör olduğunu söyleyen iki kişiden biriyim. Bu görüşümü Fenerbahçe liderken ve Jesus medyada göklere çıkarılırken belirttim.Bu tarzda bir anlayışla günümüz futbolunda başarılı olmak eşyanın tabiatına aykırı.Bu eleştirilerimden dolayı da taraftardan tepki aldım ama sonunda ben haklı çıktım. Şimdi de beni eleştirenler,diyorlar. Hatta Jesus'un üst düzey kadro istikrarsızlığına örneklerle yaklaştım.dedim. Niye son 2 Dünya Kupası'nda bir ikincilik, bir üçüncülük kazanan Hırvatistan; Brozovic, Kovacic ve Modric'le oynuyor. Şampiyonluk şansı için şunu söyleyebilirim, tabi ki artık son derece zor görünüyor. Ama futbolda her şey var.