Jorge Jesus ile bağlar koptu!

Her fırsatta mayısta sözleşmesinin biteceğini vurgulayan Jesus’un tavrından rahatsız olan Başkan Ali Koç, Beşiktaş hezimeti sonrası kararını verdi. Ayrılık açıklaması çok yakın
Fenerbahçe'de sezon başında Başkan Ali Koç'un, şampiyonluk hayaliyle takımın başına getirdiği Jorge Jesus, camiada istenmeyen adam ilan edildi. Verdiği demeçlerde sürekli olarak sözleşmesinin mayıs ayında sona ereceğini belirten Portekizli hoca, Süper Lig için ise "Buradamaçlar sahada değil, masabaşında kazanılıyor" açıklamasını yapmıştı. Başkan Ali Koç'un, 68 yaşındaki çalıştırıcının bu tavrından rahatsız olduğu ve Beşiktaş mağlubiyetinin ardından da iplerin koptuğu F.Bahçe kulislerinde dile getiriliyor. Brezilya basınından UOL Esporte'nin haberinegöre de yönetim, Jesus ile sözleşme feshiiçin görüşüyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor. 3 milyon Euro garanti ücreti olan Jesus'un maaşının, bonuslarla 6 milyon Euro olduğu iddia edilmişti.
2.16 PUAN ORTALAMASI VAR
Önce Şampiyonlar Ligi, ardından da Avrupa Ligi defterini kapatan Jesus yönetimindeki F.Bahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü Kayseri ile karşılaşacak. Portekizli hoca, ligde ise 25 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 2.16 puan ortalaması tutturdu.
PORTEKİZ'DENARABİSTAN İDDİASI
Portekiz basını; Beşiktaş yenilgisine geniş yer verdi, hocanın yeni adresini açıkladı. Record, "Jesus, Beşiktaş'a çarptı" derken, O Jogo, "Jesus, Beşiktaş'a kaybetti ve şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı" ifadelerini kullandı. "Jesus bir kez daha derbi mağlubiyeti aldı" başlığını atan A Bola ise Portekizli hocanın yeni adresini, havası Türkiye ile kıyaslandığında bir hayli sıcak olan Suudi Arabistan Milli Takımı olarak gösterdi.
GÜNÜN SORUSU F.Bahçe şampiyonluğa havlu attı mı? İstifası istenen Ali Koç ve Jorge Jesus'u nasıl günler bekliyor?
MURAT ÖZBOSTAN
Diğerleri gidince ne değişti... F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı tabi ki devamediyor. Ama takımı ayağa kaldıracak bir teknik adamya da yönetim var mı sorusuna yanıt bulmak lazım. 5yıldır başarısız olan bir yönetim var. Jesus'u yollamakkulübe bir şey kazandırmaz. Diğerleri gittide ne değişti? Portekizli teknik adam zaten gidecek, ikiayı kaldı. Asıl mesele, yönetim ne yapacak!.. Kupayok, başarı yok, hiçbir şey yok! Onlarca oyuncu geldi,gitti. Seçim kararı herkese nefes aldırır. Belki yeniadaylar camiayı umutlandırır. Önceki gün Kadıköy'deilk defa tüm stat, yönetimi istifaya çağırdı. Geçmiştetribünlerin isteğine göre hoca getirip, gönderenyönetim kendi için de bir karar almalıdır. Zamanındaeski TFF Başkanı Nihat Özdemir ile polemiğegiren Ali Koç, Özdemir'i şöyle suçlamıştı: "Yakın tarihimizdeT.C.'nin gördüğü en kötü, en skandalTFF başkanı." Nihat Bey ise şu yanıtı vermişti:"Ali Koç yakın ve uzak tarihinen feci F.Bahçe başkanı olduğu içinkendisini ciddiye almam mümkündeğil." Özetle durum budur...
GÜRCAN BİLGİÇ
Jorge Jesus'u taraftar istedi Bu yenilginin getirdiği en önemli darbe; şampiyonlukinancının bitmesidir. Yoksa matematikolarak her şey mümkün ama Jesus, hiçbirderbiyi kazanamadı. Hiçbir maçta ekstra bir formülüretemedi, her karşılaşmaya aynı sistemle çıktı, sadeceiki gol atabildi. Burada yorumu neye göre yapacağız;Türkiye'de büyük maçları kazanmak,şampiyon olmak kadar önemli. En azından kaybetmeyeceksiniz.Jesus, dünya şartlarını biliyorama buralarda suların farklı aktığını anlayamadı.Sisteme karşı haklı bir mücadele veriyorlar.Ama kendi sahanda, önde olduğun bir maçta, 10kişi kalan rakibinden 4 gol yiyorsan kimseyihaklılığına inandıramazsın. Bu sonuç; Jesus'ayeni takımı için pazarlık kapısını açtırdı. Ali Koç içintaraftarın söz hakkı yok; çünkü Jesus'u isteyen deonlardı. Bu nedenle ipleri eline alması lazım. ÖnündeTrabzon ve Galatasaray maçları var,kupa devam ediyor. Eğer bu takımınormale döndüremezse, Ali Koçda hocasıyla birlikte gider.
LEVENT TÜZEMEN
En masum kişi Başkan Ali Koç Matematik olarak Fenerbahçe'nin yarıştan koptuğunu söyleyemem. Ancak evinde G.Saray'a yenildikten sonra ayağa kalkmasını bilen F.Bahçe, Beşiktaş'akaybederek psikolojik olarak ağır birdarbe aldı. Maç sonrası soyunma odasında 'Başınızıkaldırın' diyen biri çıkmamış ve ortam cenaze evini andırıyormuş. Başkan Ali Koç'un çok üzgün olduğu ve soyunma odasında sert ifadeler kullandığı hatta Jesus'a sitemde bulunduğu söyleniyor. Buradaen masum kişi Ali Koç. Çünkü Jesus'a hertürlü imkânı sağladı, masada sadece kuş sütüeksikti. 50 milyon Euro'luk transfer yaptı, Jesus'un arkasında durdu ama Portekizli hoca, gücünüF.Bahçe'ye vereceğine sürekli Brezilya ve Portekizbasını ile Brezilya Milli Takımı'nı gündemdetuttu. Özellikle rotasyonlu maçlar dönemi kapandığında adaleti unuttu, kendi transfer ettiği oyunculara öncelik verdi. Ali Koç'un istifasıçözüm olmaz. Ama Jesus giderseFenerbahçe'ye aidiyet duygusu olanbiri gelir ve toparlanma yaşanır.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Ancelotti bu işi bilmiyor mu? Jorge Jesus'un vasat değil, çok kötü bir teknik direktör olduğunu söyleyen iki kişiden biriyim. Bu görüşümü Fenerbahçe liderken ve Jesus medyada göklere çıkarılırken belirttim. Her maç değişikkadro, karşılaşma içinde 4-5 değişiklik,bir 3'lü bir 4'lü defans… Bu tarzda bir anlayışla günümüz futbolunda başarılı olmak eşyanın tabiatına aykırı. Aslında iyi giderken yaptığım eleştirilerinnedeni, yönetimin dikkatini çekmek içindi. Bu eleştirilerimden dolayı da taraftardan tepki aldım ama sonunda ben haklı çıktım. Şimdi de beni eleştirenler, "Yine haklı çıktın Ömer abi" diyorlar. Hatta Jesus'un üst düzey kadro istikrarsızlığına örneklerle yaklaştım. 'Ancelotti bu işi bilmiyormu? Real Madrid 7-8 senedir aynı üç orta sahaile oynuyor' dedim. Niye son 2 Dünya Kupası'nda bir ikincilik, bir üçüncülük kazanan Hırvatistan; Brozovic, Kovacic ve Modric'le oynuyor. Şampiyonluk şansı için şunu söyleyebilirim, tabi ki artık son derece zor görünüyor. Ama futbolda her şey var.