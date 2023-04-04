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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Jorge Jesus ile bağlar koptu!

Samet YÜKSEL
Jorge Jesus ile bağlar koptu!

Her fırsatta mayısta sözleşmesinin biteceğini vurgulayan Jesus’un tavrından rahatsız olan Başkan Ali Koç, Beşiktaş hezimeti sonrası kararını verdi. Ayrılık açıklaması çok yakın

Fenerbahçe'de sezon başında Başkan Ali Koç'un, şampiyonluk hayaliyle takımın başına getirdiği Jorge Jesus, camiada istenmeyen adam ilan edildi. Verdiği demeçlerde sürekli olarak sözleşmesinin mayıs ayında sona ereceğini belirten Portekizli hoca, Süper Lig için ise "Burada maçlar sahada değil, masabaşında kazanılıyor" açıklamasını yapmıştı. Başkan Ali Koç'un, 68 yaşındaki çalıştırıcının bu tavrından rahatsız olduğu ve Beşiktaş mağlubiyetinin ardından da iplerin koptuğu F.Bahçe kulislerinde dile getiriliyor. Brezilya basınından UOL Esporte'nin haberine göre de yönetim, Jesus ile sözleşme feshi için görüşüyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor. 3 milyon Euro garanti ücreti olan Jesus'un maaşının, bonuslarla 6 milyon Euro olduğu iddia edilmişti.

2.16 PUAN ORTALAMASI VAR
Önce Şampiyonlar Ligi, ardından da Avrupa Ligi defterini kapatan Jesus yönetimindeki F.Bahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü Kayseri ile karşılaşacak. Portekizli hoca, ligde ise 25 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 2.16 puan ortalaması tutturdu.

PORTEKİZ'DEN ARABİSTAN İDDİASI
Portekiz basını; Beşiktaş yenilgisine geniş yer verdi, hocanın yeni adresini açıkladı. Record, "Jesus, Beşiktaş'a çarptı" derken, O Jogo, "Jesus, Beşiktaş'a kaybetti ve şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı" ifadelerini kullandı. "Jesus bir kez daha derbi mağlubiyeti aldı" başlığını atan A Bola ise Portekizli hocanın yeni adresini, havası Türkiye ile kıyaslandığında bir hayli sıcak olan Suudi Arabistan Milli Takımı olarak gösterdi.




GÜNÜN SORUSU
F.Bahçe şampiyonluğa havlu attı mı? İstifası istenen Ali Koç ve Jorge Jesus'u nasıl günler bekliyor?

MURAT ÖZBOSTAN
Diğerleri gidince ne değişti...
F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı tabi ki devam ediyor. Ama takımı ayağa kaldıracak bir teknik adam ya da yönetim var mı sorusuna yanıt bulmak lazım. 5 yıldır başarısız olan bir yönetim var. Jesus'u yollamak kulübe bir şey kazandırmaz. Diğerleri gitti de ne değişti? Portekizli teknik adam zaten gidecek, iki ayı kaldı. Asıl mesele, yönetim ne yapacak!.. Kupa yok, başarı yok, hiçbir şey yok! Onlarca oyuncu geldi, gitti. Seçim kararı herkese nefes aldırır. Belki yeni adaylar camiayı umutlandırır. Önceki gün Kadıköy'de ilk defa tüm stat, yönetimi istifaya çağırdı. Geçmişte tribünlerin isteğine göre hoca getirip, gönderen yönetim kendi için de bir karar almalıdır. Zamanında eski TFF Başkanı Nihat Özdemir ile polemiğe giren Ali Koç, Özdemir'i şöyle suçlamıştı: "Yakın tarihimizde T.C.'nin gördüğü en kötü, en skandal TFF başkanı." Nihat Bey ise şu yanıtı vermişti: "Ali Koç yakın ve uzak tarihin en feci F.Bahçe başkanı olduğu için kendisini ciddiye almam mümkün değil." Özetle durum budur...

GÜRCAN BİLGİÇ
Jorge Jesus'u taraftar istedi
Bu yenilginin getirdiği en önemli darbe; şampiyonluk inancının bitmesidir. Yoksa matematik olarak her şey mümkün ama Jesus, hiçbir derbiyi kazanamadı. Hiçbir maçta ekstra bir formül üretemedi, her karşılaşmaya aynı sistemle çıktı, sadece iki gol atabildi. Burada yorumu neye göre yapacağız; Türkiye'de büyük maçları kazanmak, şampiyon olmak kadar önemli. En azından kaybetmeyeceksiniz. Jesus, dünya şartlarını biliyor ama buralarda suların farklı aktığını anlayamadı. Sisteme karşı haklı bir mücadele veriyorlar. Ama kendi sahanda, önde olduğun bir maçta, 10 kişi kalan rakibinden 4 gol yiyorsan kimseyi haklılığına inandıramazsın. Bu sonuç; Jesus'a yeni takımı için pazarlık kapısını açtırdı. Ali Koç için taraftarın söz hakkı yok; çünkü Jesus'u isteyen de onlardı. Bu nedenle ipleri eline alması lazım. Önünde Trabzon ve Galatasaray maçları var, kupa devam ediyor. Eğer bu takımı normale döndüremezse, Ali Koç da hocasıyla birlikte gider.

LEVENT TÜZEMEN
En masum kişi Başkan Ali Koç
Matematik olarak Fenerbahçe'nin yarıştan koptuğunu söyleyemem. Ancak evinde G.Saray'a yenildikten sonra ayağa kalkmasını bilen F.Bahçe, Beşiktaş'a kaybederek psikolojik olarak ağır bir darbe aldı. Maç sonrası soyunma odasında 'Başınızı kaldırın' diyen biri çıkmamış ve ortam cenaze evini andırıyormuş. Başkan Ali Koç'un çok üzgün olduğu ve soyunma odasında sert ifadeler kullandığı hatta Jesus'a sitemde bulunduğu söyleniyor. Burada en masum kişi Ali Koç. Çünkü Jesus'a her türlü imkânı sağladı, masada sadece kuş sütü eksikti. 50 milyon Euro'luk transfer yaptı, Jesus'un arkasında durdu ama Portekizli hoca, gücünü F.Bahçe'ye vereceğine sürekli Brezilya ve Portekiz basını ile Brezilya Milli Takımı'nı gündemde tuttu. Özellikle rotasyonlu maçlar dönemi kapandığında adaleti unuttu, kendi transfer ettiği oyunculara öncelik verdi. Ali Koç'un istifası çözüm olmaz. Ama Jesus giderse Fenerbahçe'ye aidiyet duygusu olan biri gelir ve toparlanma yaşanır.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Ancelotti bu işi bilmiyor mu?
Jorge Jesus'un vasat değil, çok kötü bir teknik direktör olduğunu söyleyen iki kişiden biriyim. Bu görüşümü Fenerbahçe liderken ve Jesus medyada göklere çıkarılırken belirttim. Her maç değişik kadro, karşılaşma içinde 4-5 değişiklik, bir 3'lü bir 4'lü defans… Bu tarzda bir anlayışla günümüz futbolunda başarılı olmak eşyanın tabiatına aykırı. Aslında iyi giderken yaptığım eleştirilerin nedeni, yönetimin dikkatini çekmek içindi. Bu eleştirilerimden dolayı da taraftardan tepki aldım ama sonunda ben haklı çıktım. Şimdi de beni eleştirenler, "Yine haklı çıktın Ömer abi" diyorlar. Hatta Jesus'un üst düzey kadro istikrarsızlığına örneklerle yaklaştım. 'Ancelotti bu işi bilmiyor mu? Real Madrid 7-8 senedir aynı üç orta saha ile oynuyor' dedim. Niye son 2 Dünya Kupası'nda bir ikincilik, bir üçüncülük kazanan Hırvatistan; Brozovic, Kovacic ve Modric'le oynuyor. Şampiyonluk şansı için şunu söyleyebilirim, tabi ki artık son derece zor görünüyor. Ama futbolda her şey var.

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Jorge Jesus ile bağlar koptu!
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