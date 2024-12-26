‘Jose Mourinho her maça defansif planla çıkmamalı’

F.Bahçe'de kısa süreliğine teknik direktörlük de yapan Emre Belözoğlu, Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ben onun antrenmanlarını izliyordum" diyen Belözoğlu, şunları söyledi: "Premier Lig'e geldiği zaman da 'bütün takımlara defans nasıl yapılır, göstereceğim' dedi. Aslında profili net bir şekilde tutucu oyunla kazanan, güçlü yönü bu olan bir teknik adam. Türkiye'de büyük takım anlayışı ile Jose Mourinho'nun anlayışı örtüşmediği için negatif ortam var. Fenerbahçe her maça defansif planla çıkmamalı. Fenerbahçe'nin oyununu daha güçlendirebilecek formasyonlar var.
Mourinho'ya inananlardan birisiyim. Çünkü hiçbirimize bu şansı vermediler.
İkinci şansı hak edecek birisi varsa o da Mourinho'dur."