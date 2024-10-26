Jose Mourinho yine rol çaldı!

Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski takımı Manchester United ile berabere kalması İngiliz basınında büyük yankı buldu. Daily Mail,ifadelerini kullanırken BBC, "Gözler Ten Hag ve Manchester United'da ancak Mourinho yine rol çaldı" diye yazdı. The Independent ise maçın sonucunu,ifadeleriyle aktardı.MANCHESTER United maçında Mourinho ile bir F.Bahçe taraftarının diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı kart görüp tribüne çıkan Portekizli hoca, kendisine taktik veren sarı-lacivertli futbolsevere tepki gösterdi. Önce eliylehareketi yaptı. Ardından ise parmağıylader gibi gösterdi.