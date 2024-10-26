Jose Mourinho yine rol çaldı!

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski takımı Manchester United ile berabere kalması İngiliz basınında büyük yankı buldu. Daily Mail, "Mourinho'nun iki tarafı olduğunu her zaman söylerlerdi. Bu maçtan önce büyüleyici Jose, sahnenin odağında yer aldı. Sonra, tribünlerde sona eren neşeli Jose yine manşetlere çıktı"
ifadelerini kullanırken BBC, "Gözler Ten Hag ve Manchester United'da ancak Mourinho yine rol çaldı" diye yazdı. The Independent ise maçın sonucunu, "Mourinho eski takımına karşı kırmızı kart gördü ancak bu durum Erik ten Hag'ın takımında devam eden sorunu gölgelemedi"
ifadeleriyle aktardı. The Sun gazetesi de Mourinho'nun ettiği küfürler nedeniyle oyundan atıldığını yazdı.
'BEN YÖNETİYORUM!'
MANCHESTER United maçında Mourinho ile bir F.Bahçe taraftarının diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı kart görüp tribüne çıkan Portekizli hoca, kendisine taktik veren sarı-lacivertli futbolsevere tepki gösterdi. Önce eliyle "Gel sahaya gir de sen yönet"
hareketi yaptı. Ardından ise parmağıyla "Patron benim. Bu takımı ben yönetiyorum"
der gibi gösterdi.