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Giriş Tarihi: 10.3.2025

Juventus ayrılığa sıcak

Juventus ayrılığa sıcak
Filip Kostic'in performansından memnun olan Mourinho, oyuncunun takımda kalmasını istiyor. İtalyan basınına göre; futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Juventus, Fenerbahçe'den gelecek teklif halinde fazla bir engel çıkarmayacak. Sırp yıldızın sözleşmesini 2026'ya kadar elinde bulunduran siyah-beyazlılar, 5-6 milyon Euro'luk bir satışa olumlu yaklaşıyor. 25 maçta 2 gol, 6 asistle oynayan 32 yaşındaki sol kenar oyuncusu için Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde harekete geçmesi bekleniyor.
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Juventus ayrılığa sıcak
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