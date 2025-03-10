Juventus ayrılığa sıcak

Filip Kostic'in performansından memnun olan Mourinho, oyuncunun takımda kalmasını istiyor. İtalyan basınına göre; futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Juventus, Fenerbahçe'den gelecek teklif halinde fazla bir engel çıkarmayacak.25 maçta 2 gol, 6 asistle oynayan 32 yaşındaki sol kenar oyuncusu için Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde harekete geçmesi bekleniyor.