Kadıköy’de Conceiçao zamanı

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal sonrası teknik direktörlük koltuğunu Sergio Conceiçao'ya emanet ederek yeni bir defter açtı. Bu tercihin detayında ise Başkan Aziz Yıldırım'ın yabancı ısrarında olması yatıyor. Yıldırım'ın tavrı ilk günden bu yana yabancı isimdeydi. Ancak yönetim kurulundaki isimlerin büyük çoğunluğunun yerli adaylarda ısrarcı olması nedeniyle süreç uzamış gibi göründü. Yıldırım, futbolcuların nabzını tutmuş, özellikle takımdaki 14 ismin tercihini yabancıdan yana kullanmasıyla düşüncesini netleştirmişti. Yabancı futbolcular ile Aziz Yıldırım'ın dediği oldu ve en son Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'ı çalıştıran Sergio Conceiçao ismi üzerinde karar kılındı. 51 yaşındaki hocaya teklif iletildi. Portekizli teknik adam, 1.5 yıllık kontratı kabul etti. Tecrübeli hocanın bugün İstanbul'a gelmesi ve yarınki Liverpool maçını tribünden izlemesi hedefleniyor.





KARTAL GİDER, PORTEKİZLİ GELİR

Conceiçao'nun F.Bahçe'yle anlaşmasıyla döngü bozulmadı. İsmail Kartal ne zaman takımdan ayrılsa yerine gelen isim Portekizli oldu. Zincirin ilk halkası 2015 yılında yaşandı. 2014-15 sezonunu İsmail Kartal'la tamamlayan sarı-lacivertliler yeni sezon için Portekizli Vitor Pereira ile anlaştı. 2021-22'de yarım kalan bir hikâyeyi tamamlamak için yeniden gelen Pereira, Aralık 2021'de ayrılınca Kartal yeniden görevlendirildi. 2022-23'te Jorge Jesus takımın başına geçti. Bir sezonluk maceranın ardından sarı-lacivertliler, 2023-24'te yeniden İsmail Kartal'ı tercih etti. Kartal, ligi 99 puanla tamamlamasına rağmen şampiyon olamayınca dünyaca ünlü Portekizli Jose Mourinho göreve getirildi. 2026-27'de 4. kez İsmail Kartal koltuğa oturdu ancak 27 Ekim'de yollar ayrıldı. Bu sefer takımın yeni patronu Conceiçao oldu.



KARİYERİNDE 13 KUPA VAR

Teknik adamlık kariyerinde önemli başarılara imza atan Sergio Conceiçao, 51 yaşında olmasına rağmen teknik adamlık kariyerinde 13 kupa kaldırdı. En büyük başarılarını 7 yıl görev yaptığı Portekiz ekibi Porto ile yaşadı. 3 Portekiz Lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası aldı. Milan ile 1 İtalya Süper Kupası kaldırdı. Standard Liege ile 1 Belçika Kupası kazandı.



AGRESİF FUTBOL!

Conceiçao'nun futbol anlayışının temelinde yoğun pres, yüksek tempo ve hızlı hücum organizasyonları bulunuyor. Genellikle 4-4-2 ve 4-2- 3-1 dizilişlerini tercih eden Portekizli teknik adam, rak-i bin geriden oyun kurmasını engellemeyi hedefliyor. Kanat oyuncularının hücumdaki hareketliliğine önem veren deneyimli çalıştırıcı, beklerin de hücum genişliğini sağlamasını istiyor. Takım savunmasında ise hücumcuların da sorumluluk almasını önemsiyor.



BİR GÖRÜŞ

Bülent TİMURLENK

Fevri ve yönetilmesi zor bir hoca!

F.BAHÇE, son iki şampiyonluğunda başaktör olan iki isimden uzak duruyor… Ersun Yanal için çok haklı gerekçeler olabilir. Ancak Aykut Kocaman'ı koltuğa oturtmamak için İsmail Kartal'ı bile 4. kez göreve getiriyorsanız evet Conceiçao iyi bir tercih. Burada sorun yabancı hocanın isminin kim olduğu değil! F.Bahçe son dönemde çok Portekizli teknik adamla çalıştı. Pereira'dan, Jesus'a, marka teknik adam deyince akla gelen 3 hocadan biri olan Mourinho'ya kadar. Bence problem başkanlarda. Çok şey biliyorlarmış gibi sahneye çıkıp, aslında hiçbir şey bilmediklerinin tezahürü tercihler yapıyorlar. Hepsinin de parası Fenerbahçeli taraftardan daha çok olduğu için en Fenerbahçeli onlar. Conceiçao zor bir karakter. Fevri, yönetilmesi kolay değil. Ülkesi dışında da F.Bahçe'yi başarıya koşturacak bir referansa sahip değil. Guardiola ile başlayan, Conte ile devam eden sonunda Conceiçao'ya çıkan bir yolsa bu, benim anladığım şu; Fenerbahçe'de gerçekten çok ciddi bir anti Aykut Kocaman kitlesi var.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör