Kadıköy’de sıcak gece

Rakibi karşısında son galibiyetini 1334 gün önce alan Kanarya, üç puana şartlandı. Özellikle 2020-21’de 2-1’lik yenilgi ile biten maçla kaçan şampiyonluk hâlâ sarı-lacivertlilerin akıllarında
Avrupa'da ülkemizi başarı ile temsil eden iki ekibin mücadelesinde F.Bahçe, Sivas'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı-lacivertli takımın son dönemde rakibine karşı şansı yaver gitmiyor. Kanarya, Sivas'ı en son 15 Mart 2019'da 2-1 yendi. Sonraki 6 maçın 3'ünü kaybederken 3'ünden de beraberlikle ayrıldı. Özellikle 2020-21 sezonununbitimine 2 haftakala Yiğidolar'dan alınan2-1'lik yenilgininşampiyonluğa mâlolması hâlâ akıllarda.
ÜLKER STADYUMU YİNE KAPALI GİŞE!
Sonraki hafta Kayseri'yi2-1 yenen Fenerbahçe, Sivasengelini de kayıpsız aşmışolsaydı 84 puana ulaşacakve üçlü averajla Beşiktaşve G.Saray'ın önünde ligizirvede tamamlayacaktı. Öteyandan sarı-lacivertli futbolseverler,takımlarını desteklemeyedevam ediyor. Bu sezonoynanan 12 karşılaşmadada Ülker Stadyumu'nu tıkabasa dolduran taraftarlar,Sivasspor mücadelesine deaynı ilgili gösterdi. Satışasunulan biletlerin tamamınıntükendiği bildirildi.Jorge Jesus'un korumakalkanına aldığı Altay Bayındıriçin, maç öncesi tezahüratyapılacağı öğrenildi.
JESUS'TAN ROTASYONA DEVAM F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın yorgun olması nedeniyle Sivasspor maçında da rotasyona gidecek. Portekizli hocanın, Osayi, Arao, Lincoln, Arda veBatshuayi'yi kulübeye çekmesi; İsmail, Crespo, Alioski, Emre, İrfan Can ve King'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor
ROSSİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ DINAMO Kiev maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Diego Rossi, iyileşti. 24 yaşındaki futbolcunun bugün kadroda yer alması ancak yedek soyunması bekleniyor. Lincoln adaleağrısı olduğu için tedbir amacıyla son antrenmanaçıkmazken Luan Peres, Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın tedavileri devam ediyor
FERDİ'YE KART UYARISI
F.BAHÇE'DE Sivas maçı öncesi Ferdi Kadoğlu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu, bugün de kart görürse Giresun'a karşı forma giyemeyecek. Önemli eksikleri olan Fenerbahçe'de teknik heyet Ferdi'yi kart görmemesi konusunda uyardı.