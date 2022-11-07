Kadıköy’de sıcak gece

Avrupa'da ülkemizi başarı ile temsil eden iki ekibin mücadelesinde F.Bahçe, Sivas'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı-lacivertli takımın son dönemde rakibine karşı şansı yaver gitmiyor. Kanarya, Sivas'ı en son 15 Mart 2019'da 2-1 yendi. Sonraki 6 maçın 3'ünü kaybederken 3'ünden de beraberlikle ayrıldı.Öteyandan sarı-lacivertli futbolseverler,takımlarını desteklemeyedevam ediyor. Bu sezonoynanan 12 karşılaşmadada Ülker Stadyumu'nu tıkabasa dolduran taraftarlar,Sivasspor mücadelesine deaynı ilgili gösterdi. Satışasunulan biletlerin tamamınıntükendiği bildirildi.Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın yorgun olması nedeniyle Sivasspor maçında da rotasyona gidecek. Portekizli hocanın,kulübeye çekmesi; İsmail, Crespo, Alioski, Emre, İrfan Can ve King'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyorKiev maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Diego Rossi, iyileşti. 24 yaşındaki futbolcunun bugün kadroda yer alması ancak yedek soyunması bekleniyor.Luan Peres, Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın tedavileri devam ediyorF.BAHÇE'DE Sivas maçı öncesi Ferdi Kadoğlu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu, bugün de kart görürse Giresun'a karşı forma giyemeyecek. Önemli eksikleri olan Fenerbahçe'de teknik heyet Ferdi'yi kart görmemesi konusunda uyardı.