Kaliteli bir hocayım!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oynamayan isimlerin, verdiği süreyi pozitif kullandığını söyledi. Bir üst tura çıkabilmek için 6 puanın yeterli olmadığını belirten Portekizli hoca, 3 stoperin sakatlığıyla ilgili "3 tane sakatlık yaşadık. Djiku ve Yusuf, Avrupa listesinde var. Diego uzun bir sakatlık yaşayacaksa kendisi listede olmayacaktır.diye konuştu. Kaliteli bir hoca olmanın en önemli özelliğinin kadroya güvenmek olduğunu da vurgulayan Mourinho, "Güçlü bir takımız ve kadroda yer alan bütün oyunculara güveniyorum" ifadelerini kullandı. Kendini övmeyi de ihmal etmeyen tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: IKI DEĞIŞIKLIKLE IŞ BITTI!"Rakipler ilk yarıda çok organize oluyorlar. Hepsi oyunu durdurma, süre geçirme ve vakit öldürme konusunda uzman. Fenerbahçe'nin iyi bir hocası var ve devre arasında takımı daha yukarıya çıkarmayı başarabiliyor. Maçın temposunu artırabiliyoruz. Kulübede elimde çok fazla çözüm var.