Kanarya fişi çekti

14 Mart'taki maçta beraberliğin yanı sıra iki farklı yenilgi de Kanarya'ya yetiyorBATSHUAYI, ülkesinde fileleri havalandırdı.tecrübeli futbolcu, Konferans Ligi'ndeki 11. maçında 6. golüne ulaştı. Karşılaşma öncesi yedek kalmasını sorun yapmadığını, "Patron İsmail Kartal. Hocam beni ne zaman kullanması gerektiğini biliyor" diye açıklayan tecrübeli yıldız dün de hocasını mahcup etmedi.Fenerbahçe'de tek golünü Konferans Ligi Elemeleri'nde 24 Ağustos 2023'te Kadıköy'de Twente'yi 5-1 yendikleri maçta atan Oosterwolde, sessizliğini Belçika'da bitirdi. 22 yaşındaki Hollandalı dün maça Ferdi'nin yerine sol bekte başladı. Ancak Çağlar'ın sakatlığı sonrası defansa geçti. Oosterwolde golün yanı sıra 64 kez topla buluştu. Yüzde 77.8'lik pas isabeti sağladı ve rakipten de 3 kez top kaptı.Union SG'de Mohamed Amoura, 45'te İsmail Yüksek'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki forvet, Kadıköy'deki rövanşta forma giyemeyecek. Amoura'nın, Belçika Ligi'nde 22 maçta 17 golü bulunuyor. F.Bahçe'de ise gördüğü sarı kartla Krunic cezalı duruma düştü, rövanşta yok.Fenerbahçe'de defans sakatlıkları yine arka arkaya geldi. Daha önceHatay maçında Becao'nun sakatlığının ardından Union Saint-Gilloise karşılaşmasında da Çağlar ilk yarıyı tamamlayamadı.34. dakikada kendini yere bıraktı. Yerine oyuna Ferdi dahil olduİsmail Yüksek dün orta sahada sergilediği mücadeleyle takımı ayakta tuttu. 65 kez topla buluşurken 44 kez pas verip yüzde 84.1'lik isabet sağladı. İsmail, tam 5 kez rakipten top kaparak, tehlike oluşmasına izin vermedi. Ancak son dakikalarda sakatlanıp sahayı sedye ile terk etti. Durumu bugün netlik kazanacakFenerbahçeli taraftarlar, Belçika'da Kadıköy atmosferi oluşturdu. Maçın başlama düdüğü ile patlama sesleri duyuldu. Sarılacivertli tribünlerde yanan meşaleler ve oluşan sis bulutu nedeniyle Portekizli hakem Pinheiro, karşılaşmayı bir süre durdurmak zorunda kaldı. Statta Türkçe anonslar yapıldıFenerbahçe'nin 21 Ocak'ta Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın 87. dakikasında sakatlanan Fred, Hatay karşılaşmasının son 24 dakikasında forma giyip sahalara dönmüştü. Brezilyalı oyuncu, 46 gün sonra 11'de sahaya çıktı. 68'de yerini Krunic'e bırakan Fred bu sürede 54 kez topla buluştu, 39 kez pas verip yüzde 69.2'lik isabet sağladı. İki kez de top kaptı.Fenerbahçe'nin galibiyetiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanı 500 puan artış göstererek 30.100'e yükseldi. 9. sırada yer alan Türkiye'nin önünde 46.800 puanla Belçika var. 10. sırada İskoçya (36.050), 11'de Çekya (35.550) Türkiye'yi takip ediyor.