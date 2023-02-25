Kanarya, Konya ile lige geri dönüyor

23. haftada ertelenen F.Bahçe-Konya arasındaki Süper Lig mücadelesi bugün 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak
F.Bahçe, erteleme maçında bugün Konyaspor'u evinde ağırlıyor. 19.00'daki karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. A.Demirspor maçı sonrasında kırmızı kart görenve 1 maç ceza alan Jorge Jesus bugün takımının başında sahaya çıkamayacak. F.Bahçe'yı kulübeden yardımcıantrenör Joao de Deus yönetecek. Teknik direktör olarak Sporting B ve Gil Vicente'yi çalıştıran Jorge Jesus'un yardımcısı, Sporting B'de 107 maçta 1.46 puan ortalaması yakalarken Gil Vicente'de ise 38 maçta 0.89 puan ortalamasında kaldı. Sarı kart cezalısı durumundaki Michy Batshuayi'nin yokluğunda Joshua King'in sahaya çıkması bekleniyor.