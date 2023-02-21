Kanarya, Moura için masada

Fenerbahçe kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı. Listede bulunan Lucas Moura, Tottenham tarafından gözden çıkarıldı. İngiliz ekibi, Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.Ancak sarı-lacivertliler, Sambacı'yı hemen kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin kapanması nedeniyle F.Bahçe'nin bir rakibi de bulunmuyor.Fenerbahçe, Moura için 3 yıllık sözleşme, senelik ise 2.5 milyon Euro maaş teklifinde bulundu.