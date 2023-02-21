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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Kanarya, Moura için masada

Kanarya, Moura için masada

Tottenham ayrılığa izin verdi, sarı-lacivertliler 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu ikna etmek için uğraşıyor

Fenerbahçe kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı. Listede bulunan Lucas Moura, Tottenham tarafından gözden çıkarıldı. İngiliz ekibi, Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sezon sonunda boşa çıkacak. Ancak sarı-lacivertliler, Sambacı'yı hemen kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin kapanması nedeniyle F.Bahçe'nin bir rakibi de bulunmuyor. Avantajlı konumda olan Kanarya, Moura ile anlaşırsa Tottenham kulübüne bir bonservis ücreti de ödemeyecek. Fenerbahçe, Moura için 3 yıllık sözleşme, senelik ise 2.5 milyon Euro maaş teklifinde bulundu.

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Kanarya, Moura için masada
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