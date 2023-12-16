Kanarya’nın elması parlıyor

Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek adını UEFA Konferans Ligi'nde grup lideri olarak son 16'ya yazdırmayı başaran Fenerbahçe'de Edin Dzeko, gösterdiği form grafiğiyle gözlerin pasını siliyor.21 karşılaşmada 23 gollük (16 gol-7 asist) katkı sağlayan Dzeko, sarı-lacivertli forma altında kaleye gönderdiği şutlar ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.Bu sezon rakip kaleleri 35 kez tutturan 'Bosna Elması' lakaplı yıldız, şutlarının 16'sında fileleri buldu.Deneyimli futbolcu, geçen dönem İnter'de 52 maçta ulaştığı gol sayısını (14) sezon ortasında geride bıraktı. Ağları 1 kez daha sarsarsa 2021-22'de attığı 17 golü egale edecek.Fenerbahçe'de her sezon kendini geliştiren Ferdi Kadıoğlu, performansıyla mest ediyor. 2018-19'da Hollanda ekibi Nijmegen'den sarı-lacivertlilere transfer olduğunda henüz toy bir isim olan milli futbolcu, 1.1 milyon Euro'luk bir değere sahipti. Geldikten 1 dönem sonra Ersun Yanal'ın formayı verdiği Ferdi, düzenli oynamanın avantajıyla 5 sezonda piyasasını 17 milyon Euro'ya yükseltti.F.Bahçe'nin en değerli 4'üncü, Türkiye'nin de 6. oyuncusu konumuna geldi.Fırtına gibi esen Ferdi Kadıoğlu'nun sizce değeri nedir? O rakama teklif gelirse F.Bahçe gönderir mi?30 milyon Euro'yu görme ihtimali varKadıoğlu'nun kariyer hikâyesini aslında İsmail Kartal anlattı. Genç oyuncuyu, Osayi ile birlikte karşısına alıyor. "Büyük ligde oynamak istiyorsanız, bek olarak bu fırsatı bulabilirsiniz. Oradaki rekabette bu mevkide öne geçersiniz" diyor. Forvet oynamaktan vazgeçip, defans disiplini içine girmek kolay değil. Oyuncular ikna oluyor ve bugünlere geliyoruz.Onu almak isteyen kulüp, nasıl kararlı bir karakter istediğini bilecek. Devre arası için özellikle Dortmund'un ilgisi olduğunu duyduk. Ama Başkan Ali Koç, şampiyonluk sezonunda bu transfere izin vermez. Arda'yı da bu yüzden tutmak istedi.Bu yüzden Ferdi'nin değeri çok yüksek. Pazarlık en az 20 milyon Euro'dan başlayacak, 30 milyona kadar ulaşacaktır.Açık artırma en az 20'den başlarAvrupa'nın 5 büyük liginde bir takımda bu performansı ortaya koysaydı asgari 30 milyon Euro'dan bahsedebilirdik. Oynadığınız kulübün daha önce maksimum satış rakamlarına bakmanız lazım. F.Bahçe, bu yönüyle Türkiye ölçeğinde en başarılı kulüp. Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae ve Arda Güler'in satışı sonrasında hiçbir Avrupa kulübü, gayri ciddi tekliflerle Fenerbahçe'nin karşısına oturmaz.Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu olarak mutlaka büyük liglerden birinde forma giyme hayali vardır. Modern futbolun gerekliliklerini yerine getiren, harika bir sol bek performansı ortaya koyuyor ve bunu da o kanatta ters ayağıyla başarıyor. Elbette savunma dahil önümüzdeki yıllarda gidereceği eksiklikleri var.İnşallah Ferdi ve Milli Takım iyi bir turnuva geçirirler. İlla bir rakam vermek gerekirse açık artırma 20 milyon Euro'dan başlar,Transferde Türkiye rekorunu kırabilirKadıoğlu'nu keyifle izliyorum ve kendisini Almanların ünlü sağ bekleri Berti Vogts, Manfred Kaltz ve Philipp Lahm ile Brezilya'nın ünlü bekleri Cafu, Roberto Carlos ve Dani Alves'e benzetiyorum. Çünkü Ferdi sağ bekte oynuyor, sol bekte de görev yapıyor. İş ahlakına, profesyonelliğine, takım için sahaya yüreğini koymasına büyük saygı duyuyorum.2024'te Almanya'da Samanyolu gibi parlayacaktır. Avrupa'nın M.City, Arsenal, PSG, Bayern Münih, Liverpool, Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerinin radarına kesin girer. Ferdi eğer Avrupa'ya transfer olursa Türkiye'nin transfer rekorunu kırar.Sadece hücum oyuncularından yıldız oyuncu olmuyormuş. 2006 Dünya Kupası'nın sonunda İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Cannavaro bir savunma oyuncusu olarak yılın futbolcusu seçilmişti. Ferdi de böyle bir ödüle layık olabilecek kalitesini sahaya yansıtıyor.