Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Kanarya’nın elması parlıyor
Giriş Tarihi: 16.12.2023

Kanarya’nın elması parlıyor

UĞUR ÇEM
Kanarya’nın elması parlıyor

‘Bosna Elması’ lakaplı futbolcu, 35 isabetli şutta 16 gole imzasını atarken %46 başarı değeri yakaladı. Tüm kulvarlarda 99 dakikada bir ağları bulan usta ayak, sarılacivertlilerin en gözde ismi oldu

Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek adını UEFA Konferans Ligi'nde grup lideri olarak son 16'ya yazdırmayı başaran Fenerbahçe'de Edin Dzeko, gösterdiği form grafiğiyle gözlerin pasını siliyor. Art arda iki klas golüyle ve yaptırdığı penaltıyla rakibi nakavt edip averajla takımının grubunu zirvede bitirmesine yardımcı olan 37 yaşındaki santrfor, yaşının ötesinde bir performans sergiliyor. 21 karşılaşmada 23 gollük (16 gol-7 asist) katkı sağlayan Dzeko, sarı-lacivertli forma altında kaleye gönderdiği şutlar ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.




GEÇEN SEZONU GEÇTİ
Bu sezon rakip kaleleri 35 kez tutturan 'Bosna Elması' lakaplı yıldız, şutlarının 16'sında fileleri buldu. Neredeyse her iki isabetli şutundan birini gol yapmayı başaran Dzeko, %46'lık başarı karnesiyle sivrilirken 99 dakikada bir fileleri sarstı. Deneyimli futbolcu, geçen dönem İnter'de 52 maçta ulaştığı gol sayısını (14) sezon ortasında geride bıraktı. Ağları 1 kez daha sarsarsa 2021-22'de attığı 17 golü egale edecek.


DEĞERİNİ 15'E KATLADI!
Fenerbahçe'de her sezon kendini geliştiren Ferdi Kadıoğlu, performansıyla mest ediyor. 2018-19'da Hollanda ekibi Nijmegen'den sarı-lacivertlilere transfer olduğunda henüz toy bir isim olan milli futbolcu, 1.1 milyon Euro'luk bir değere sahipti. Geldikten 1 dönem sonra Ersun Yanal'ın formayı verdiği Ferdi, düzenli oynamanın avantajıyla 5 sezonda piyasasını 17 milyon Euro'ya yükseltti. 6 sezonda 15.5 kat artış sağlayan 24 yaşındaki sol bek, F.Bahçe'nin en değerli 4'üncü, Türkiye'nin de 6. oyuncusu konumuna geldi.

SORU:
Fırtına gibi esen Ferdi Kadıoğlu'nun sizce değeri nedir? O rakama teklif gelirse F.Bahçe gönderir mi?

GÜRCAN BİLGİÇ
30 milyon Euro'yu görme ihtimali var
Ferdi Kadıoğlu'nun kariyer hikâyesini aslında İsmail Kartal anlattı. Genç oyuncuyu, Osayi ile birlikte karşısına alıyor. "Büyük ligde oynamak istiyorsanız, bek olarak bu fırsatı bulabilirsiniz. Oradaki rekabette bu mevkide öne geçersiniz" diyor. Forvet oynamaktan vazgeçip, defans disiplini içine girmek kolay değil. Oyuncular ikna oluyor ve bugünlere geliyoruz. Eğer Ferdi bir transfer yapacaksa bunu yeteneğinden önce mental kararlılığı sayesinde gerçekleştirecek. Onu almak isteyen kulüp, nasıl kararlı bir karakter istediğini bilecek. Devre arası için özellikle Dortmund'un ilgisi olduğunu duyduk. Ama Başkan Ali Koç, şampiyonluk sezonunda bu transfere izin vermez. Arda'yı da bu yüzden tutmak istedi. Fenerbahçe; Real'e, Napoli'ye, Manchester United'a futbolcu verdi. Bu yüzden Ferdi'nin değeri çok yüksek. Pazarlık en az 20 milyon Euro'dan başlayacak, 30 milyona kadar ulaşacaktır. Daha az bir rakam, kulübü ikna etmez zaten.




BÜLENT TİMURLENK
Açık artırma en az 20'den başlar
Ferdi, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir takımda bu performansı ortaya koysaydı asgari 30 milyon Euro'dan bahsedebilirdik. Oynadığınız kulübün daha önce maksimum satış rakamlarına bakmanız lazım. F.Bahçe, bu yönüyle Türkiye ölçeğinde en başarılı kulüp. Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae ve Arda Güler'in satışı sonrasında hiçbir Avrupa kulübü, gayri ciddi tekliflerle Fenerbahçe'nin karşısına oturmaz. Ferdi'nin önünde Konferans Ligi'ndeki maçlar ve en büyük vitrin EURO 2024 var. Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu olarak mutlaka büyük liglerden birinde forma giyme hayali vardır. Modern futbolun gerekliliklerini yerine getiren, harika bir sol bek performansı ortaya koyuyor ve bunu da o kanatta ters ayağıyla başarıyor. Elbette savunma dahil önümüzdeki yıllarda gidereceği eksiklikleri var. Fenerbahçe, EURO 2024 öncesi hiçbir teklife 'Evet' demez. İnşallah Ferdi ve Milli Takım iyi bir turnuva geçirirler. İlla bir rakam vermek gerekirse açık artırma 20 milyon Euro'dan başlar, işin içine İngilizler girerse bu rakam 30'u da bulabilir.

LEVENT TÜZEMEN
Transferde Türkiye rekorunu kırabilir
Ferdi Kadıoğlu'nu keyifle izliyorum ve kendisini Almanların ünlü sağ bekleri Berti Vogts, Manfred Kaltz ve Philipp Lahm ile Brezilya'nın ünlü bekleri Cafu, Roberto Carlos ve Dani Alves'e benzetiyorum. Çünkü Ferdi sağ bekte oynuyor, sol bekte de görev yapıyor. İş ahlakına, profesyonelliğine, takım için sahaya yüreğini koymasına büyük saygı duyuyorum. Ferdi sadece F.Bahçe için değil Milli Takım için de büyük bir şans olacaktır. 2024'te Almanya'da Samanyolu gibi parlayacaktır. Avrupa'nın M.City, Arsenal, PSG, Bayern Münih, Liverpool, Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerinin radarına kesin girer. Ferdi eğer Avrupa'ya transfer olursa Türkiye'nin transfer rekorunu kırar. Çünkü Ferdi gibi iki kanatta da aynı eşitlikte ve kalitede oynayan bir hücum bekini Avrupa'da bile görmüyoruz. Sadece hücum oyuncularından yıldız oyuncu olmuyormuş. 2006 Dünya Kupası'nın sonunda İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Cannavaro bir savunma oyuncusu olarak yılın futbolcusu seçilmişti. Ferdi de böyle bir ödüle layık olabilecek kalitesini sahaya yansıtıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Katil İsrail Gazze'de 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY tarihinin en büyük uçak alımına imza attı! Airbus ile 355 adet yeni nesil uçak alımı anlaşması
CHP belediye başkan adayları 2024 listesi: 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları listesi
Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
Bakan Bolat rakam vererek duyurdu! Emlak ve otomotivde dikkat çeken düşüş
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması! Belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! O mesaja dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanarya’nın elması parlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA