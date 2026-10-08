Kanarya’nın vazgeçilmezleri

Fenerbahçe taraftarının takıma olan 20 günlük hasreti cumartesi günü sona erecek. İlk 6 haftayı 10 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde geride kalan bölümde takımın en istikrarlı ismi Nathan Ake oldu. Hollandalı savunmacı 6 maçın tamamında oynarken, 540 dakikayı da sahada geçirdi. Onu 520 dakika ile Milan Skriniar takip etti. Kaptan, Eyüp maçında 70'te oyundan çıkınca zirve Ake'ye kaldı. Orta sahada ise Matteo Guendouzi öne çıktı. Fransız yıldız, 6 maçta 504 dakika görev yaptı. Guendouzi ayrıca Eyüpspor karşısında tarihi 8-0'lık galibiyette de bu sezon sarılacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı.

GREENWOOD SKORDA DA VAR

Mason Greenwood 450 dakikalık süreye ulaşırken, skor katkısıyla da öne çıktı. Ligde 4 gol ve 2 asist üretti. Milli araya çıkmadan önceki son Eyüp maçında iki gol-bir asistle oynadı. Geçtiğimiz sezon takımdan kopma noktasına gelen Ederson da 5 maçta 450 dakika süre aldı ve Fenerbahçe'nin kale tercihindeki istikrarı gösterdi. Brezilyalı eldiven, savunmanın arkasındaki son halka olarak en fazla süre alan isimler arasında yer aldı. Vedat Muriqi ise dakika liderleri arasında değil ancak dakika başına skor üretimi açısından ayrı bir başlık. Kosovalı santrfor 6 lig maçında 325 dakika sahada kalmasına rağmen 6 gole ulaştı. Eyüpspor karşısında yalnızca 55 dakikada 4 gol atması, bu istatistiği daha da çarpıcı hale getirdi.

İŞTE TAKIMIN OMURGASI

540 dk — Nathan Ake

520 dk — Milan Skriniar

504 dk — Matteo Guendouzi

450 dk — Mason Greenwood

450 dk — Ederson

409 dk — N'Golo Kante

383 dk — Nelson Semedo

325 dk — Vedat Muriqi

298 dk — İrfan Can Kahveci

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör