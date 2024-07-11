Kanarya’ya erken uyarı!

Fenerbahçe, Avusturya'da oynadığı maçta Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 yenildi.85. dakikada Hırvat temsilcisi Durdov ile golü bulup sahadan 1-0 galip ayrıldı.tercih eden Jose Mourinho, Levent Mercan, Emre Mor ve Yiğit Efe Demir gibi isimleri de görme şansı yakaladı. Avusturya'daki ilk sınavında Admira ile 1-1 berabere kalan