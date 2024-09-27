Kanarya’ya pansuman!

sevincini topu göbeğine koyarak hamile eşi Serra'ya hediye eden Çağlar karşılaşma sonrası, "Taraftarımıza zorlu bir hafta sonu yaşattık. Moral vermek istiyorduk. Bizim görevimiz her zaman onları sevindirmek. Bunu başardığımız için mutluyuz. Biz takım oyuncusuyuz.Onun için öyle sevindim" diye konuştu.Defansın iki ismi Becao ve Çağlar dün hem rakibi savundu hem de gol perdesini açtı. Becao'nun kafayla indirdiği topa milli oyuncu harika vurdu. Bu sezon ilk kez fileleri bulan Çağlar, Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.son 17 Ağustos'ta Göztepe maçında oynayan sonrasında sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Osayi dün takıma döndü. 65'te Mer t Müldür'ün yerine giren Nijeryalı sağ bek, rakibin kendi kalesine gönderdiği golün de hazırlayıcısıydı. Ancak 90'da kariyerinin ilkk ırmızı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Osayi, Twente'ye karşı yok.