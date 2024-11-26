Kanarya’ya yeni golcü

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki Edin Dzeko ile vedalaşacak olan Fenerbahçe, En-Nesyri'ye gelen 34 milyon Euro'luk teklif sonrası harekete geçti.Ara transfer döneminin başlangıcına kadar forvet araştıracak olan Fenerbahçe, iyi bir isim ile anlaşılması durumunda teklifi kabul edecek. Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın büyük mesai harcadığı forvet bölgesi için menajerler de futbolcu önermeye devam ediyor. Son olarak İngiltere ekibi Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta teklif edilirken Fenerbahçe cephesi "Değerlendireceğiz" yanıtını iletti.Deneyimli golcü, 2023 yılından bu yana Suudi Arabistan'da forma giyiyor.