Kante gol attı kanarya kazandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Bakü'deki Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan mücadelenin 32. dakikada Greenwood, rakibine sinirlenerek tekme attı ve direkt kırmızı kart gördü. Ancak sarı-lacivertliler,Greenwood'un yerine 17 yaşındaki Adnan Efe Fettahoğlu oyuna girdi. İlk yarı 0-0 biterken 60. dakikada74'te ise Çağrı Balta fileleri havalandırdı. Karşılaşma öncesinde tribünlerde Fenerbahçe ve Azerbaycan dostluğunu vurgulayan anlamlı bir pankart da açıldı.