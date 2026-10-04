Kante gol attı kanarya kazandı

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Bakü'deki Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan mücadelenin 32. dakikada Greenwood, rakibine sinirlenerek tekme attı ve direkt kırmızı kart gördü. Ancak sarı-lacivertliler, iki takımın anlaşması sonucu müsabakaya 11 kişi devam etti.
Greenwood'un yerine 17 yaşındaki Adnan Efe Fettahoğlu oyuna girdi. İlk yarı 0-0 biterken 60. dakikada Kante, ceza sahası dışından nefis bir gol attı.
74'te ise Çağrı Balta fileleri havalandırdı. Karşılaşma öncesinde tribünlerde Fenerbahçe ve Azerbaycan dostluğunu vurgulayan anlamlı bir pankart da açıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör