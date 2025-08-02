Kapı 6 milyon euro’dan açıldı!

transfer çalışmaları kadar ayrılıklar da gündemi meşgul ediyor. Teknik direktör Mourinho bazı oyuncular içinraporu verirken o isimlerden biri olan Alexander Djiku için resmi teklif geldi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperiyle 4-5 kulüp ilgilenirken, Rusya'dan Spartak Moskova devreye girdi.Yönetim, Djiku için kapıyı 6 milyon Euro'dan açtı ve pazarlık süreci başladı. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 2 milyon Euro maaş talep ettiği ve Ruslar'ın da bu rakamı karşılamaya hazır olduğu belirtildi.