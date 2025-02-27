Kaptan ile 1 yıl daha

İç transferde İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe, enerji dopusu Edin Dzeko ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 1 ay sonra 39 yaşına basacak olmasına rağmen 19 gol-6 asistlik muazzam performansıyla büyük takdir toplayan Bosnalı forvetin kontratı sezon sonunda bitecek. Karakter olarak takıma ağabeylik de eden Dzeko ile devam etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki haftalarda sözleşme görüşmeleri için bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin, deneyimli yıldıza 2026 yazına kadar sürecek yeni bir kontrat teklif edeceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde ikinci sezonunu dolduracak Bosnalı yıldızın, ailesiyle birlikte yaşadığı İstanbul'dan ayrılmak gibi düşüncesinin olmadığı ve bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi.



TALİSCA 90'DAN VURACAK

F.bahçe'nin yeni transferi Talisca, son 15 dakika forma giydiği Galatasaray derbisinde hazır bir görüntü çizemezken teknik direktör Mourinho, maç ritmini yakalamasını istiyor. Sambacı, arkadaşlarıyla arayı kapatarak banko olup, skorer kimliğini ortaya koymak için özel fitness antrenörüyle çalışıyor. Talisca'nın bugün oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor.