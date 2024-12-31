Kara kedi menajer!

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yönettiği Anderson Talisca transferinde Fenerbahçe beklemeye geçti. Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Al-Nassr ile tüm şartlarda anlaştı. Kanarya, oyuncuyu ilk etapta 6 ay kiralayacak. Sezon sonunda kolay maddelerden oluşan opsiyon devreye girecek ve Sambacı 3 senelik imzayı atacak. Suudi kulübünden yıllık 12 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu ile 7.5 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı. Ancak oyuncunun menajeri, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon Euro'dan da hâlâ bir miktar para almaya çalışıyor. Bu sebeple de Fenerbahçe, futbolcuyu resmi olarak açıklayamıyor.

STOPER ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Bu arada bir yandan Talisca'daki gelişmeleri takip eden sarı-lacivertliler, diğer yandan stoper takviyesi için kolları sıvamış durumda. Son olarak Al-Hilal'den ayrılmaya karar veren Kalidou Koulibaly'de zemin yoklayan yönetim, alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesi, Talisca transferinde sorun yaşanacağını düşünmüyor. Brezilyalı orta sahanın önümüzdeki hafta İstanbul'da olması bekleniyor.



CENGİZ ÜNDER'E TEKLİF YAĞIYOR

Fenerbahçe'de kendisine takım bulması istenilen Cengiz Ünder, ayrılığa çok yakın. Özellikle Süper Lig kulüplerinin yetenekli kanat oyuncusuna ciddi bir ilgisi var. Ocak ayında kiralık olarak gitmesi beklenen Cengiz'in Yunanistan'dan da talipleri bulunuyor. Ayrıca Fransız Nantes Kulübü, 27 yaşındaki oyuncuyu istiyor. Fakat düşündükleri 5-6 milyon Euro'luk teklif, sarı-lacivertli yönetim tarafından oldukça düşük görülüyor.