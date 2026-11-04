Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Kararına saygılıyım
Giriş Tarihi: 04.11.2026

Kararına saygılıyım

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kararına saygılıyım
  • ABONE OL
İsmail Kartal sonrası takımın teknik sorumlusu olan Dirk Kuyt, yeni hoca sonrası kulüpte kalıp kalmayacağı sorusuna, "Başkan burada olma şansı verdiği için çok müteşekkirim. Şu an için düşüncem Liverpool maçı. Başkana çok büyük güvenim var. Alacağı karar ne olursa olsun kulüp için olacaktır" yanıtını verdi. Hollandalı teknik adam, efsanesi olduğu Liverpool'a karşı vereceği mücadeleyi ise şöyle yorumladı: "Şu an maça odaklıyım. Benim için büyük fırsat. Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu andaki durumdan mutlu değil ve bu karşılaşma çok büyük fırsat. Çok iyi bir plan hazırladık. Önemli şey, oyuncuların bu plana inanması. Sahada o tutkuyu ve enerjiyi vermesi. Taraftarlarımız bizim şansımız."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kararına saygılıyım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA