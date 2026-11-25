Türk futbolu, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir geceye tanıklık edecek. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, organizasyonun 5. haftasında Londra'da karşılaşacak. Stamford Bridge'de oynanacak mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün ilk randevusu olarak kayıtlara geçecek. İki isim A Milli Takım'da birlikte forma giyerken, 2012 yılında Atletico Madrid'de de takım arkadaşlığı yaptı. İspanyol basını iki futbolcuya "Türk Kardeşler" lakabını takmıştı.



20 BİN BİLET ALDIK

F.Bahçe taraftarı, Londra'daki 40 bin kişilik Stamford Bridge Stadı'nı Kadıköy'e çevirecek. Sarılacivertliler, ev sahibinin kombinelerine de yoğun ilgi göstererek yaklaşık 20 bin bileti satın aldı. Normal şartlarda UEFA kuralları gereği ev sahibi kulüpler, tribün kapasitesinin yüzde 5'ini deplasman taraftarına ayırmakla yükümlü. Ancak Ukrayna ekibi, 2 bin kişi olarak belirlenen bu yüzdeyi, hem misafirperverlik hem de gelir kazanmayı amaçlayarak yükseltti. Ayrıca Shakhtar Donetsk'in, Şampiyonlar Ligi fikstürünün belirlendikten sonra satışa çıkan kombinelere Türk taraftarlar akın etti.



SHAKHTAR'IN YENİLGİSİ YOK

F.BAHÇE, Avrupa organizasyonlarında Ukrayna takımlarına karşı 12 maç oynadı. Bu müsabakaların 8'inde Dinamo Kiev, 2'sinde Shakhtar, 2'sinde de Zorya ile mücadele etti. Kanarya bu maçlarda sadece 3 defa kazanabildi. Ayrıca Shakhtar, Türk takımlarıyla bugüne dek 10 defa karşılaştı ve hiç yenilgi yaşamadı. Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Beşiktaş ile toplamda 10 maçta rakip olan Shakhtar, 9 galibiyet elde ederken 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



R.MADRİD FARK ATTI

Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, evinde PSV'yi 5-1 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Arda, Mbappe'nin attığı ilk gole çok şık bir asist yaptı. Valverde, Bellingham ve Vinicius da ağları sarsarken Mbappe iki kez fileleri havalandırdı. İspanyol ekibi, 5 maçın 5'ini de kazandı. Devler Ligi'nde dün gece alınan diğer sonuçlar şu şekilde: Bodo/Glimt- LASK Linz: 1-0, Manchester City-Napoli: 2-2, Arsenal-Dortmund: 1-1, Slovan Bratislava- Real Betis; 0-2, Leipzig-Lens: 3-1, Feyenoord-Porto: 0-1, Como-AEK: 1-0.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör