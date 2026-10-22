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Giriş Tarihi: 22.10.2026

Kartal’ın iki yüzü

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UĞUR ÇEM
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Slavia Prag'ın 90'da gelen golü sonrası Kadıköy'de tribünlerin bu sezon ilk kez istifaya davet ettiği İsmail Kartal, maç sonunda "Futbolda böyle şeyler var" demekle yetindi. Süper Lig'de 8 maçta ağları 22 kez bulan F.Bahçe, yedek kulübesinden tabelaya 4 gol-4 asist yazdırdı. Ancak Avrupa'da bunu başaramadı. Kartal'ın takımı, Devler Ligi'nde ön elemelerle birlikte 9 karşılamada 11 gol attı. 38 oyuncu değişikliğinden hiçbir katkı alamadı ve sıfır çekti. Kenar oyuncularının yetersiz performansının yanı sıra skoru da koruyamadı. Ligde Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a yenilirken Şampiyonlar Ligi gruplarında Slavia Prag ve 2. turda Zabrze ile berabere kaldı. Böylelikle 8 puan kaybeden sarı-lacivertliler, ön elemeyi hasarsız geçmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kartal’ın iki yüzü
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