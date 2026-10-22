Kartal’ın iki yüzü

Prag'ın 90'da gelen golü sonrası Kadıköy'de tribünlerin bu sezon ilk kez istifaya davet ettiği İsmail Kartal, maç sonundademekle yetindi. Süper Lig'de 8 maçta ağları 22 kez bulan F.Bahçe,yazdırdı. Ancak Avrupa'da bunu başaramadı. Kartal'ın takımı, Devler Ligi'nde ön elemelerle birlikte38 oyuncu değişikliğinden hiçbir katkı alamadı ve sıfır çekti. Kenar oyuncularının yetersiz performansının yanı sıra skoru da koruyamadı. Ligde Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a yenilirken Şampiyonlar Ligi gruplarında Slavia Prag ve 2. turda Zabrze ile berabere kaldı. Böylelikle 8 puan kaybeden sarı-lacivertliler, ön elemeyi hasarsız geçmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör