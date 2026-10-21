Keder peşini Pragmıyor

14 YIL SONRA YİNE 2-0'I KORUYAMADI

Slavia Prag filelerine 11 dakikada iki gol gönderen Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde Vitoria Guimaraes maçının (Ekim 1990) ardından ilk 11 dakikasında iki gol attığı ikinci karşılaşmayı oynadı. Ancak bu üstünlüğünü sürdüremedi ve 90'da yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Böylece Avrupa kupalarında Eylül 2012'den (2-2 Marsilya) bu yana ilk kez iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.



SADECE PUANLAR DEĞİL PARA DA GİTTİ

Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliği ile başlayan, ardından Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 11 dakikada 2-0 öne geçip önemli bir avantajı da cebine koydu. Maçı kazanması halinde 2.1 milyon Euro galibiyet priminin de sahibi olacaktı. Ancak sahadan beraberlikle ayrılıp 700 bin Euro ile yetindi ve 1.4 milyon Euro'yu kaybetti. Kanarya 3 maçta şu ana kadar iki beraberlikle 1.4 milyon Euro kazandı.





KARİYER İLKİNİ REKORLA YAŞADI

F.Bahçe'nin Slavia Prag karşısında ilk golü dakikalar 3:50'yi gösterdiğinde Oğuz Aydın'la geldi. Milli futbolcu, Avrupa kupalarında kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı. Bu gol aynı zamanda sarı-lacivertli kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Bu arada 20 Eylül'de 8-0 biten Eyüpspor maçına 2 gol-1 asistle katkı veren Greenwood, sonrasında sessizliğe bürünmüştü. İngiliz sağ kanat dün suskunluğunu bozdu. 17 maçta 7. golüne ulaştı. 4 de asisti olan oyuncu 11 gole katkı verdi.



'ŞANSSIZ BİR SONUÇ''

Skoru 2-0'a getiren golü atan Greenwood, beraberliği "Futbolda bunlar var. Çok şanssız bir sonuç. Ama bununla baş etmemiz gerekiyor. Bir sonraki maça hazırlanmalıyız" diyerek yorumladı. Dün 10 numara pozisyonunda oynayan İngiliz futbolcu performansı içinse "Golümü attım ama bu bir takım oyunu. O yüzden sonuç daha önemli" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör