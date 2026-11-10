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Giriş Tarihi: 10.11.2026

Kendinize inanın G.Saray’ı geçeriz

Emre Belözoğlu, Çorum FK maçının ardından konuşması ile şampiyonluk hayallerini alevlendirdi

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Kendinize inanın G.Saray’ı geçeriz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, farklı Çorum maçının ardından takıma yaptığı konuşma ile moralleri daha da yükseltti. 5 sene sonra yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçen ve dokunuşu ile fark yaratan 46 yaşındaki çalıştırıcı, soyunma odasında yaptığı şu konuşma ile takıma seslendi: "Kendinize inandığınızda neler yaptığınızı son iki maçta gördünüz ve herkese de gösterdiniz. Yeni bir dönemin sayfalarını açıyoruz. Bunu yaparken de giydiğimiz formanın önemini ve kalbi bizimle atan milyonları asla unutmayın. Oynadığımız oyunda eksikler var mı evet ama kalitemizin ne kadar yüksek olduğunu ben biliyorum ve aranızda unutanlar varsa onlar da hatırlasın. Biz kendimiz gibi oynadığımız sürece kazanırız ve Galatasaray'ı da geçeriz. Puan farkının ne kadar olduğunun hiç önemi yok."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kendinize inanın G.Saray’ı geçeriz
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